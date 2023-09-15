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賴佩霞雙重國籍爭議 柯文哲前幕僚舉往例指時間來得及

記者林縉明／台北15日電
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天公布副手人選賴佩霞（右）。（記者許正宏／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天公布副手人選賴佩霞（右）。（記者許正宏／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨宣布賴佩霞擔任副手參選2024總統選舉，不過，賴佩霞被發現有雙重國籍問題。民眾黨總統參選人柯文哲前幕僚吳靜怡今天表示，依照2011年宋楚瑜搭配林瑞雄的經驗，林瑞雄從AIT領表到正式拿到美國國務院發出的放棄美國籍文件近2個月，最終壓線正式登記參選。

針對在野整合問題，吳靜怡三隻小豬淘汰賽形容，並逐一分析郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜的近況。

郭台銘昨宣布副手是賴佩霞，外界關注賴佩霞是否能在期限內放棄美國籍，吳靜怡以2011年宋楚瑜的搭檔林瑞雄為例，林瑞雄在9月26日AIT領表，9月27日AIT遞件，並宣稱已經沒有美國國籍，最後，林瑞雄在11月21日正式拿到美國國務院發給的放棄美國籍文件，壓線，才能正式登記。

柯文哲日前宣布成立第三方檢舉平台，除害除弊交給四大會計師事務所勤業眾信，結果記者會後業者隨即宣布終止提供服務。吳靜怡說，人家提供服務不包含審視黨員背景，尤其提到高虹安，碰都不能碰，於是解約，還要發兩次聲明說清楚「無關政治」而是服務範疇問題。

吳靜怡表示，從這兩事件都讓全台人民看清楚這兩位聲量梟雄的缺陷，就是出現在不算是細節上的魔鬼，而魔鬼就是無法讓候選人無後顧之憂的團隊。

侯友宜昨出發訪美，吳靜怡分析，兄弟出包讓侯友宜美國行沒人關注，但侯順利與否在這場小豬淘汰賽來說，很重要。

賴佩霞 郭台銘 侯友宜

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