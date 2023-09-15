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郭賴配 藍：中華民國派勿脫隊

本報記者／台北15日電
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天公布副手人選賴佩霞（右）。(記者許正宏／攝影)
鴻海創辦人郭台銘（左）昨天公布副手人選賴佩霞（右）。(記者許正宏／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨出發訪美，向美方傳達捍衛民主、自由的信念及維護台海區域穩定和平的決心。鴻海創辦人郭台銘選在同日公布副手賴佩霞，將申請獨立參選展開全台連署。對於郭台銘執意參選，國民黨呼籲中華民國派勿脫隊。

國民黨中央昨發布新聞稿重申黨紀，表示國民黨經過全代會無異議通過的總統提名人為侯友宜，強調堅定力挺侯友宜的態度不因任何外在因素而改變，並重申黨紀沒有模糊空間，黨員若為非黨籍參選人公開助選，將由權責單位嚴肅處理。

國民黨並引用「人選之人─造浪者」劇中台詞表示，「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？」相信在下架民進黨、捍衛中華民國的道路上，所有理念一致、同為「中華民國派」的各方都能並肩前行，而非自作主張脫隊；國民黨將繼續爭取各方力量支持，務求非綠大團結，共組捍衛中華民國的執政大聯盟。

針對郭台銘稱參選是為促成藍白整合，國民黨呼籲，各方人士應秉持下架民進黨的真正的主流民意，心中不要只有自我，期待非綠大團結，方能讓「政黨輪替，台灣更好」。民眾黨總統參選人柯文哲則說，藍白合「重點不是可能，重點是要能實現」。

國民黨 中華民國 郭台銘

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