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「林月真」參選 曾吐：大多選民不理性

記者杜沛學／台北14日電
鴻海創辦人郭台銘14日在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為藝人、作家賴佩霞。(記者鄭媁／攝影)
鴻海創辦人郭台銘14日在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為藝人、作家賴佩霞。(記者鄭媁／攝影)

60歲的賴佩霞在「人選之人-造浪者」中飾演總統候選人「林月真」，角色設定讓網友直呼：「好想選她！」沒想到現實生活中她真的參選，成為總統候選人郭台銘的副手。賴佩霞除了自己是歌手、演員，女兒謝沛恩也是藝人，繼子Tony則是隋棠的老公。

賴佩霞在「人」劇中面對政治操作很有智慧，例如劇中謝盈萱向賴佩霞訴苦，感嘆很多選民都喜歡自己，但卻仍敗選，賴佩霞一句：「因為大部分的選民都不理性。」簡單明瞭又直接地點出台灣選民的問題。

郭台銘說，賴佩霞不僅是影集「人選之人」裡的林月真，也是女性運動提倡者與推動者，更是追求和平的身心靈工作者，她眼裡的和平不只是國與國之間的和平，更注重每個人如何追求內在的身心平和，她運用溝通技巧協助過許多家庭企業團隊，消弭彼此衝突，打造健康和諧的關係。

賴佩霞是台美混血，擁有一張深邃五官，讓她剛出道就頗受矚目。她的父親是美國軍人，在越戰期間派駐台灣，而賴佩霞母親曾在一名美國將軍家中擔任保母，兩人因此相戀，但父親被派往越南後，才知母親懷孕並產下賴佩霞，越戰結束後，父親回美國，賴佩霞由母親撫養長大。

在保守年代未婚生女相當辛苦，賴佩霞曾在自傳「回家」中分享：「和母親獨處時，她常露出心不在焉的神情，彷彿在哀悼她從未獲得的愛情。因此即便母親曾交往過幾個男友，也沒有真正快樂過。」讓賴佩霞也一度認為，若沒有自己，媽媽會過得更好。

賴佩霞有過兩段婚姻，與前夫呂向榮1988年結婚，生下兩個女兒，其中一個就是藝人謝沛恩，但於1996年離婚。賴佩霞與第二任丈夫謝志鴻交往多年後於2000年結婚，女兒們也改姓謝，繼子Tony也透過謝沛恩介紹認識老婆隋棠。

賴佩霞16歲就開始在餐廳自彈自唱表演，18歲正式成為歌手出道，也開始演戲。郭台銘曾透露副手為「高知名度、熱心慈善公益、女性」，讓女星林志玲、賈永婕一度被點名，而賴佩霞確實也符合這3點，除了演藝工作，她曾隨更生團契入監輔導，投入心理治療及專業諮商、研習身心靈教育。

郭台銘 隋棠 林志玲

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