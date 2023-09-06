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減免長者保費 專家憂：年輕人恐有剝奪感

記者沈能元、林琮恩／台北6日電

國民黨總統參選人侯友宜提出醫療政見，65歲以上長者排富全額補助健保費。對此，眾多專家學者均採保留態度，認為現行健保運作為「低所得、低使用率的的年輕人」負擔「高資產、高使用率的老年人」，如果大部分年長者不必繳納健保費，將讓青年世代產生剝奪感。

對於此項政見，衛福部長薛瑞元表示，應著重於財源、世代公平等兩大重點，老年人口已超過400萬人，未來更多，但繳健保費、繳稅的年輕族群、受薪階級人數愈來愈少；目前65歲以上族群使用健保資源約占40%，以世代來看，老人使用健保愈多，卻又不用繳保費，「這是否妥當，是否會增加年輕人的負擔，這是必須要思考的。」

年逾65歲的前衛生署長、健保局首任總經理葉金川表示，自己符合台北市健保費減免資格，但經濟能力並無困難，可以負擔健保費，「贊成長者應交健保費」；如果年長者獲全額補助健保費，應規畫完整的排富機制。

葉金川說，侯友宜以稅收作為減免長者保費的財務來源，將再次造成年輕世代的剝奪感，如果日後又提高健保費率，形同讓窮忙的年輕人撫養經濟無虞的長者，相當不公平；撒錢、花錢，容易討好選民，但須思考如何覓得合適財源，若以政府預算支出，恐排擠其他用途。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，保費改革關乎到「世代正義」，侯友宜提出此政見後，其他政治人物也會提出相關政見，但人民應該拒絕現金補助政策，因補助經費都是年輕人勞務納稅所得而來，「把年輕世代的錢都花光了」，以致產生世代不正義；唯有政府提高健保的公共投資，挹注健保費，讓全民受惠，才是唯一的正途。

健保 保費 侯友宜

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