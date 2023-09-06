國慶國旗「被消失」？侯競辦再批踐踏中華民國黑歷史

國慶主視覺。(記者邱德祥／翻攝)

國慶籌備委員會4日公布國慶主視覺，持續引發爭議。侯友宜 競選辦公室提出質疑，民進黨 人士以「心中有國，國就在哪」等說詞回應。侯友宜競辦發言人李利貞表示，民進黨有一堆踐踏中華民國 的黑歷史，包括蔡英文總統曾說「中華民國是流亡政府」，民進黨是忘了、還是害怕想起來？

今年國慶主視覺主題為「民主台灣 堅韌永續2023Taiwan National Day」，昨公布後卻遭質疑蔡政府向世界宣告「中華民國」不存在。民進黨則回應「主視覺可有不同表現，但不會改變台灣是中華民國政府的事實」、「不詛咒中華民國，國民黨就不會選？」等。

李利貞說，今年國慶的主視覺設計，幾乎把中華民國意象的元素全去除，中華民國宛如被民進黨當成角落生物，變成點綴或配角，這根本是本末倒置、荒謬至極；國慶日是全國同慶、凝聚向心力的時刻，在這麼重要的日子，民進黨卻用意識形態混淆國家認同，只想著政治操作。

李利貞指出，正副總統是依據中華民國憲法選出來的中華民國公職人員，就職日對著國旗宣誓，但蔡總統上任後，國旗能少就少，連特定場合都刻意讓國旗「被消失」，回顧蔡曾公開表示「中華民國是一個流亡政府」，一國元首是否連國家認同都不清楚？

她說，事實上，前總統馬英九赴陸祭祖，數度提到「中華民國」，民進黨人士赴陸交流的也不少，請問哪一位在對岸曾說出「中華民國」四個字？若心中有國，為何不說出口？

李利貞也表示，侯友宜的造勢活動上，都可以看到滿場國旗飄揚，出席不同場合，他幾乎都會在胸口別上國旗徽章，出訪日本更是全程配戴，對國際友人展示「中華民國永遠在心上」；侯友宜堅決捍衛中華民國，守護台灣人民，這才是民進黨包括賴清德主席最該跟隨的事，而不是用台獨路徑讓國家人民深陷兵凶戰危之中。