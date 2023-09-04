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TVBS民調：郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

記者歐陽良盈／台北4日電
（左自右）民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘。 （本報資料照片）
（左自右）民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘。 （本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，TVBS今天公布8月28日至9月1日最新民調，四腳督混戰下的總統參選人支持度，民進黨賴清德30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14％。

根據TVBS在8月25日公布民調指出，賴清德37%、柯文哲28%、侯友宜22%；比照今天公布的最新民調，郭台銘宣布參選後，賴清德支持度下滑7個百分點，柯文哲減少5個百分點，侯友宜也減少3個百分點。

TVBS民調指出，郭台銘宣布參選影響了其他三位參選人支持度，但未來是否會進一步改變整體態勢，尚待觀察。

TVBS民調顯示，表態會去投票的民眾有80%，不一定的有8%，不會去投票的有12%；推估投票率71%，仍低於2020年總統大選實際投票率75%。

TVBS民調指出，依年齡層來看，交叉分析顯示，20歲到49歲青壯年選民中，柯文哲占優勢，有47%支持柯文哲，明顯高於賴清德的20%，侯友宜、郭台銘在一成上下。

TVBS民調發現，50歲到59歲選民看法，較為分歧，支持侯友宜28%、支持賴清德27%，支持柯文哲17%、支持郭台銘17%。至於60歲以上選民，41%支持賴清德，28%支持侯友宜，10%支持郭台銘，4%支持柯文哲。

民調 郭台銘 柯文哲

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