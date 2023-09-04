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徐巧芯控巴西蛋恐致癌 政府謀財又害命 陳吉仲喊告

台灣新聞組／台北4日電
對於陳吉仲喊提告，徐巧芯（圖）回嗆「歡迎提告」、「何不公開與超思的合約」。(記者毛昱棋／攝影)
對於陳吉仲喊提告，徐巧芯（圖）回嗆「歡迎提告」、「何不公開與超思的合約」。(記者毛昱棋／攝影)

台北市議員徐巧芯昨天指出，超思進口巴西雞蛋氟甲磺氯黴素超標，上月銷毀8萬多公斤；徐說，氯黴素濃度高恐引發再生性不良貧血和血癌疑慮，卻直到上月才停止進口，狠批「又是一次政府謀財又害命的惡質作為」，更擔心流出多少問題蛋。對於農業部長陳吉仲揚言提告，徐回應「歡迎提告，笑你不敢」。

徐巧芯在臉書表示，最近超思巴西蛋採購爭議討論熱烈，大家都質疑怎麼可能會有一家公司剛設立，資本額才50萬（台幣，下同，約1萬5720美元）、老闆只出資1000元，就可以標到上億的雞蛋採購案。她一直覺得很奇怪，為何要從巴西進口蛋，一查才發現，今年8月開始不再向巴西下單，因為蛋的品質有問題，「哪一家有問題？就是超思。」

徐巧芯說，超思進口蛋檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素具骨髓毒性，濃度高恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。她斥這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為，讓一家奇怪的公司進口不合食安的蛋，農業部還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？向國外採購又貴又會致癌的蛋，政府到底有多無能？

超思進口了8000多萬顆雞蛋，徐巧芯質疑藥品殘留只有這一批嗎？會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？她提出四問，包括巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？是誰給「超思」巴西蛋的收購保證？超思8000多萬顆蛋錢誰付、每批價格多少？進口問題蛋有沒有違約、罰款？

陳吉仲表示，進口雞蛋絕對嚴格把關，不合格雞蛋不會流入台灣市場，農業部也未直接補助業者，再不實抹黑就提告。陳吉仲說徐巧芯的說法，「完全不專業、完全不是事實、完全誤導」，重申邊境都有嚴格把關，不合格雞蛋不會流入市場。

徐巧芯則表示，她對農業部的質疑都引用政府公開資料，陳吉仲要生氣，不如公開與超思的合約，講清楚向對方採購的價格，「不要告訴我們又是機密要封存30年。」

農業部專案進口雞蛋，分別由台農發、超思等9家貿易商協助進口，超思以50萬資本額承攬近6成、8000多萬顆進口蛋，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑是人頭公司。

陳吉仲說，農業部專案進口雞蛋約1.4億顆，補貼金額約5.7億元，包含到岸價格及產地價格的價差，加上關稅30%、營業稅5%，以及通過運輸費用等，均由農業部吸收，以優惠蛋價供應市場，絕對沒把錢直接補助給9家貿易業者。

台北市議員徐巧指巴西進口雞蛋恐致癌，農業部長陳吉仲（圖）喊告。(記者賴香珊／攝影...
台北市議員徐巧指巴西進口雞蛋恐致癌，農業部長陳吉仲（圖）喊告。(記者賴香珊／攝影)

雞蛋 農業部 巴西

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