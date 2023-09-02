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台退出中美洲議會 前閣揆憂5000億美元外匯難保

記者朱漢崙／台北2日電

對於台灣退出中美洲議會，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，未來台灣在參與國際事務上應該更加理性，金磚會後，蔡英文總統打算出訪史瓦帝尼，是鞏固邦誼的正確做法，但還有千頭萬緒待理，當務之急，也應研究，有朝一日，在國際上不被承認，只是一政治實體時，於國際社會，如何享受權利、負擔義務？

陳冲細數台灣仍有參與的國際組織，目前尚有9個，其中過去他直接參與的就包括WTO(世貿組織)、APG(亞太反洗錢組織)、ADB(亞銀)、EBRD(歐銀)及CABEI(中美洲銀行)，因此特別有感，而這些組織會籍的保持，也都與財經活動有關，也都或多或少有金管會的身影。

去年7月，陳冲曾發文「中美洲飄來的一抹哀愁」，談的就是拉美情勢對台參與國際金融組織的影響，他說，現在不幸一語成讖，文末含蓄提到，要慎防國際法上權利能力的影響與衝擊，當時學術界友人說他過慮。

台灣還有會籍的國際金融組織，除上述外，至少還有IAIS及IOSCO，或許是外交部遺漏，或許不是外交部的重點業務，但均是經貿上有份量的組織。前者是國際保險監理官協會，成立於1994年，台灣是創始會員。陳冲指出，明年政府無論如何改組，均需要與該等組織關係深遠的人脈，以確保國際金融組織會籍及國際法人的地位。

陳冲分析，台灣外匯存底約5000多億美元，以存款或證券形式，在國外開戶存放，一旦失去國際組織會員資格、或者像樣的邦交國降為零，台灣有無Legal entity（法律實體）的地位開立戶頭？甚至有無權利能力保有這些外匯？事關全體人民多年努力成果，不可不慎。

他也指出，一位言語霸氣的執政黨立委，在中美洲議會事件後，揚言「這種朋友不交也罷」，爽則爽矣，但剩下的邦交國或國際組織，很多是這種不交也罷的朋友，輕言放棄，可能導致放棄Legal entity，原有的帳戶能否維持？

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