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侯友宜將來美「面試」在美高中導師：好酒沈甕底

記者魯永明／嘉義報導
侯友宜敬重的嘉中母校退休導師84歲賴正雄，定居美國為他成立海外全球後援會。（圖：賴正雄提供）
侯友宜敬重的嘉中母校退休導師84歲賴正雄，定居美國為他成立海外全球後援會。（圖：賴正雄提供）

國民黨總統參選人侯友宜將在14日訪美，進行為期8天訪問，侯友宜4月曾以傑出校友，參加母校嘉中99周年校慶，侯敬重的嘉中母校退休導師84歲賴正雄，定居美國為他成立海外全球後援會，針對侯即將訪美，他說，目前侯是總統參選人尚待出發的最後一組，有人認為可能也不過Soso而已。但也有人看好，也許說不定「好酒沈甕底」。

賴正雄說，2024總統大選起跑，競選活動中，參選人很重要一項是來美國，接受國務院AIT等相關單位及人員的「面試」，確認候選人政見能否符合美國政府利益。這種做法從嚴家淦、蔣經國以來，迄未改變。唯一例外是韓國瑜沒有去。

迄今去過的人，包括柯文哲、郭台銘、賴清德。柯、郭非現任公職人員所以見到美方人士，限於非官方。賴清德因任副總統職位，但限於美台無正式邦交也無法見到美國官員，不過層級自然比柯、郭二人高出許多，私下密談也有可能。

侯預計中旬啟程。目前可能造訪地點包括，華府、紐約、舊金山、矽谷、史坦福大學等。無論那一位候選人，去拜訪的對象離開不了，智庫、基金會、學術單位等。三位已經訪問歸來的候選人給人的印象是，柯具較高的學術背景（scholastic background)，但柯與中國關係曖昧，且主張和談，雖得老共喜歡，美國肯定不高興。

郭是富商，其政治理念，很少顧及台灣人民的基本要求，他以為只要沒有戰爭就好。其實美國人比台灣人民更清楚柯、郭的政見。至於賴清德的主張，似乎比較明確，美國人也相對比較信任，起碼他承諾繼續蔡英文的路線，美國武器清單、照單全買、持續抗共….. 也有意願表示做個聽話的小老弟。

目前侯是尚待出發的最後一組，有人認為可能也不過So so而已。但也有人看好，也許說不定「好酒沈甕底」。目前美、台雙方認識中共及台海局勢的專家不少，而美國方面可能比台灣更多，更專業。

賴正雄說，若侯團隊想創造成功美國之行效果，行前必須充分掌握兩岸現狀、因應未來、研擬可行方案、掌握時機。其實目前台灣國民黨中，人才也不少，只是有些專家難免事先有左袒中國的看法，而有些道地台灣人不是「無膽」（膽怯-cowardice）、就是「憨膽」 (foolishly bold)！另黨高層一些人，存有私心，破壞團結，也不免令人擔憂。

當然他們都希望能排出堅強的出訪陣容，取得美方信任，起碼不偏不倚，讓侯賴兩人公平競爭。目前美國的底線是不支持「準備降共或親共的一組」，因此侯賴兩人對決，可能逐漸明朗化。

最後有人或許要問：是否堅決主張維持台海現狀，就能獲得美方支持？答案不是僅僅如此罷了「我以為美方最感興趣的應該是HOW?-（如何完成你的具體方案）？And another HOW?（又何以見得你有此方案的能力？）另外侯本身欠缺外國語文能力，團隊是否全體願意忠誠配合？自己又如何奮力加強？恐亦為當務之急」。

賴清德 國民黨 侯友宜

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