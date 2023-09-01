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黑白集／形象靠累積 郭台銘靠「鈔能力」辦不到

黑白集
鴻海創辦人郭台銘宣布連署參選總統正當性受質疑，他想促成的在野主流民意整合，僵局仍難解。（圖：郭台銘競選辦公室提供）
鴻海創辦人郭台銘宣布連署參選總統正當性受質疑，他想促成的在野主流民意整合，僵局仍難解。（圖：郭台銘競選辦公室提供）

郭台銘無疑是中華民國史上身價最高的總統參選人。私人噴射機跑行程，發言人傳出45萬台幣（約1.4萬美元）月薪，如此手筆令人豔羨。然而，郭董民調始終擺脫不了墊底，落後甚至擴大，關鍵也正是「鈔能力」。

候選人想爭取認同，文宣與組織都要下工夫。若口袋深度無虞，造勢自然比別人更輕鬆。但砸錢與成效間並不是等比算式，不是投下兩倍鈔票，就跑得比別人快，或者障礙便減半。形象打造要靠長期表現積累，並搭配時機營造。

如果去年九合一，郭台銘就表現爭大位意圖，全力協助在野候選人，外界必將勝選功勞歸於他，視其為終結綠色執政不二人選。退求其次，選後他痛斥薛瑞元「朽木為官」表態參選，當時挺侯聲音還未浮現，他可能便成為藍營第一人選。甚至在初選落敗，隨即不服出馬，都可能爭取較多同情。

但郭台銘投入大選以來，給外界的感覺似乎只有任性，無視天時地利人和。過去的商場成就，成為今天的學習障礙，身段卻高到只要當第一主角，所謂整合，唯一答案就是「大哥我先做」。儼然眼前所有不利，只要具「鈔能力」就能化解。

結果，郭董愈高唱下架民進黨，在野陣營就離目標愈遠。反而民進黨得提醒支持者不要嗨過頭，不要對他出言譏諷。只要郭董繼續穿著國王新衣，綠營就多賺一天便宜。

郭台銘 民進黨 中華民國

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