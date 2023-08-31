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賴清德北市拜廟拔樁 侯友宜回防成功固樁

記者張睿廷、程遠述／台北31日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）30日參訪台北市大安區火聖廟，並與台北市前議長陳錦祥（右）高呼當選口號。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左）30日參訪台北市大安區火聖廟，並與台北市前議長陳錦祥（右）高呼當選口號。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨總統參選人賴清德近期勤跑台北市宮廟，甚至深入泛藍選區，遭解讀「拔樁」。不過，國民黨總統參選人侯友宜昨天參拜台北市火聖廟時，日前才出面接待賴清德的台北市前議長陳錦祥說，不能再讓民進黨執政，盼侯友宜能當選總統；侯友宜稍晚前往福興宮時，董事長高昌倫更喊「唯一支持侯友宜」，被視為成功固樁。

侯友宜昨前往台北市火聖廟、內湖大埤岸福德宮及木柵忠順廟、十五份福興宮。繼提出80歲以上取消巴氏量表的長照政見獲各界回響，侯友宜昨加碼提出70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，「世間艱苦人很多，不應該刁難需要幫助的人」。

火聖廟與陳錦祥家族淵源深厚，賴清德上周拜廟時，陳錦祥也陪同在旁，雙方還密談20分鐘，並說出「賴清德很穩」，引發外界聯想。不過，侯友宜昨天「回防」拜廟，陳錦祥全程陪同，還與民眾一同喊著「侯友宜凍蒜、侯友宜凍蒜」，展現堅定支持態度。侯友宜表示，陳錦祥是30多年的老友，平常就有聯絡，希望大家能一起團結向前行。

傳出鴻海創辦人郭台銘27日曾與侯友宜會面。侯昨受訪時否認，說「時間不對」，且當時郭再三提醒別對外說明，既然郭已說出口，他也會尊重對方，但請郭把內容、方式、時間說清楚。

侯友宜 賴清德 民進黨

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