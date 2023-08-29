我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

新聞評論／喊下架綠卻背向行 郭台銘攪局自欺欺人

聯合報社論
鴻海創辦人郭台銘。(記者曾原信／攝影)
鴻海創辦人郭台銘。(記者曾原信／攝影)

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，並展開連署。郭台銘表示，參選是要推動在野整合，共商最佳整合方式，以實踐政黨輪替，下架民進黨。他還宣稱，給他4年，他會讓台灣在20年內超越新加坡，成為「亞洲首富」。話說得好聽，但由於他不斷攪局，賴清德最近的民調已突破原先的天花板，遙遙領先侯、柯。裂解在野陣營的人，卻聲稱要推動在野整合，這是自欺欺人吧！

對於郭台銘參選，會鼓掌叫好的大概只有民進黨；此舉，不啻宣告賴清德從此可高枕無憂。為此，民進黨甚至可能私下動員在基層幫他連署，以確保他大選不缺席。對這個情勢，郭台銘不會一無所悉，幫他操盤的幕僚及公關公司也都了然於胸。在這種情況下，郭董仍堅持參選，這無論是為了他宏大的總統夢，或是為了不甘服輸的首富顏面，他都可能慘賠作收，連殘餘的聲譽都丟掉。

觀察郭台銘此次參選，存在幾點他無法自圓其說的矛盾。第一，他的目標與手段明顯背道而馳。他聲稱，2024大選的最大目標就是要「下架民進黨」，在野陣營必須整合。然而，他自己卻用攪局的方式撕裂在野陣營，使要求下架民進黨的多數民意分崩離析。其結果，必然是保送民進黨繼續執政。郭台銘真的在乎民意、在乎公義，在乎中華民國嗎？

第二，他要求在野陣營必須擁他為共主，這顯然昧於現實。在野黨必須整合，這是毋庸置疑。如果郭董的聲勢一馬當先，他自有資格號召藍軍和白營來歸，共同對抗綠營。而如今他的支持度殿後，身旁簇擁者不乏投機之輩，卻自稱「主流民意大聯盟」，要求藍白兩黨須聽命於他。如此不自量力，而且自大自滿，選民會相信這樣的人能民主、公正地領導國家嗎？

第三，4年來兩次大選，郭台銘均介入國民黨提名攪局，已使他誠信蕩然。郭董是一位成功的企業家，富可敵國，但這只能解釋他身邊為何從不缺乏熱中之謀士及地方派系人物，卻不意味他是人民可以信任的政治人物。例如，只為4年總統，他卻開出20年超越新加坡的誇口，未免大言不慚。尤其，他參加了國民黨的初選整合，隨即食言；忽而與柯文哲海誓山盟，次日即說忘記。如此懷抱總統大夢卻輕易毀諾的人，還要以「大哥」姿態整合他人，難道不是因權力欲而迷失了自我嗎？

28日的一幕，人們似曾相識，因為四年前即曾有過類似場景。2019年7月，郭台銘不滿韓國瑜在國民黨民調中勝出，以「韓國瑜無法撼動理性中間選民」為由，宣布參選並展開連署。9月12日，他更以「我正在做翻轉中華民國命運的大事」宣布退黨，準備孤注一擲。但到了9月16日深夜11點，即中選會受理申請為總統／副總統被連署人的最後一刻，郭台銘發出了「棄選」聲明。四年之後，同樣的一幕會不會再度上演，人們且拭目以待。

偉大的歷史事件總會上演兩次，第一次是「悲劇」，第二次就只是「鬧劇」。郭台銘四年前上演過的事，四年後又捲土重來。這一次，他沒有因嫻熟劇情而演出更多新意，反而因固執、刻板而更顯拙劣。最令人遺憾的是，他口口聲聲為了中華民國，口口聲聲要下架民進黨，而他的所做所為卻是背向目標而行，在葬送自己追求的目標。

兩年前，郭董基於大義向台灣人民捐贈了寶貴的BNT疫苗，他的無私和慷慨曾贏回人們的尊敬。而今，他崇高的情操又急劇崩毀，只為了一場不識時務的選舉。

郭台銘 民進黨 中華民國

上一則

福島排核汙水 日媒體人：蔡政府竟沒聲音

下一則

綠竊喜要幫郭台銘連署？民進黨下封口令

延伸閱讀

幕後／郭台銘獨立參選有三轉折 最想3人坐下談整合

幕後／郭台銘獨立參選有三轉折 最想3人坐下談整合
郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一

郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一
獨立參選引發藍炸鍋 趙少康：郭台銘意在促郭柯合

獨立參選引發藍炸鍋 趙少康：郭台銘意在促郭柯合
郭台銘宣布獨立參選 曹興誠呵呵笑兩聲說「祝福他」

郭台銘宣布獨立參選 曹興誠呵呵笑兩聲說「祝福他」

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授