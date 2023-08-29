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若陸沒收財產？郭台銘：please do it

記者蕭君暉、鍾張涵╱台北29日電
鴻海創辦人郭台銘說已退出公司管理，自己僅是一名股東而已。(記者曾原信／攝影)
鴻海創辦人郭台銘說已退出公司管理，自己僅是一名股東而已。(記者曾原信／攝影)

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，媒體問及若當選，如何面對中國大陸的強大壓力，他回應，「如果中共政權說你不聽我的話，我會沒收你鴻海財產，我會說，Yes, please do it（是的，請便）。」強調不會受威脅。

鴻海昨天聲明表示，鴻海不會參與政治，且郭台銘4年前交棒後，未再參與公司日常管理。鴻海指出，鴻海於1991年在證交所上市掛牌以來，目前有逾80萬名股東，公司是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有。

郭台銘說，鴻海那麼多股東，他只是其中之一，只要公司經營好，他分股利就好，若是沒收鴻海財產，他個人在大陸沒有一分一毫財產，也沒有合資，完全是獨資、是鴻海公司的資產，若要沒收鴻海資產，那是鴻海的資產，鴻海將近50%的股東涵蓋海內外金融機構，例如海外退休基金等，「中共膽敢做這個事情，全世界有哪一個投資機構敢在中國投資？」

他說，鴻海99%都是歐美最重要客戶，蘋果、特斯拉、亞馬遜、輝達，若是被沒收了，客戶怎麼辦？他們要考慮，很多貨都不能出貨，北京政府要對國際品牌要怎麼解釋，何況它（中共）現在經濟糟透了。

他指出，鴻海上下游供應商超過幾十萬家，台積電、三星、東芝、輝達與汽車廠等，有100多萬供應商，鴻海停工，全世界半導體要交貨到哪裡？當大陸經濟面臨困境，影響到自由世界供應鏈，他相信，這不是鴻海一家的問題，是全世界所有產業共同面對的問題。

鴻海 投資 郭台銘

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