郭台銘宣布：以總統參選人身分投入2024大選

鴻海創辦人郭台銘28日在張榮發基金會舉行主流民意大聯盟記者會，向外界宣布投入下屆總統大選，以獨立參選人身分進行連署。(記者曾原信／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 今天上午10時正式向外界宣布投入下屆總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，今早率先公布競選辦公室發言人，找上挺核大將黃士修擔任。郭台銘發表談話表示，他決定以總統參選人身分投入2024總統大選。

郭台銘說在創業路上不斷奮鬥，在科技產業界持續打拚，對於慈善事業拋磚引玉，幾乎大多數時間與政治無關，也沒有動過從政念頭，但這七年多來政經局勢，不管是經濟、國防、外交，逐漸從過往興盛走到懸崖邊，若不懸崖勒馬，將墜入深淵裡，所以必須下架民進黨。

郭台銘表示，這段期間看不到公共政策實質討論，特別是兩岸和平、國際關係、經濟發展和科技升級，這攸關台灣前途決定性方針，至今仍流於空洞陳述。他宣布參選總統，並全面展開連署，取得參選資格，代表主流民意整合藍白兩黨。他說，他堅信民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利。「我的參選要推進在野整合，整合才能勝選。」

郭台銘副手備受矚目，藍營人士分析，郭的參選連署氣勢一定會有，不輸人，但參選的決心和真正想法，副總統搭檔人選的公布是另一個指標。郭宣布連署同時並未公布他的副總統被連署人，不過郭的副手搭檔，藍營之前已有點將，包括南部、女性人選，其中之一就是無黨籍原住民立委高金素梅。

另一方面，國民黨總統參選人侯友宜 昨天成立全國暨北區醫事團體「侯」援會，由前立委蘇清泉擔任總會長，超過20個醫事公會團體及1200位醫事人員齊聚力挺。侯友宜承諾，未來將擴大健康投資，成立癌症基金，提高護理及醫事人員薪水，增加健康照護支出的GDP占比，總統任內逐年提升到8%。

侯友宜表示，感謝所有醫事團體站到第一線，拚生拚死守護台灣，但也看到政府的不公不義，他當總統絕對一一查清。