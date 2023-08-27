觀察站／綠營鐵票區 賴清德、侯友宜爭搶農民票

民進黨總統參選人賴清德（左二），26日在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會。（記者趙容萱／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 、民進黨 總統參選人賴清德 26日不約而同提出農業政策，侯友宜端出農業四大政策，批評民進黨讓農民失望；賴清德盼推動「幸福農業」，盼減少農民負擔。過去中南部農業區選票被視為綠營鐵票，但過去幾年，兩岸關係不佳，陸方近年對台祭出各種農產禁令，導致農民權益受損，綠色執政後，農民日子並未過得更好。侯、賴同步祭出農業政策搶選票，就看選民是否埋單。

農村青年外流，留下的是老人家體力早不堪踏入農田耕種；農田水利會改官派，引起農民團體強烈反彈。2017年，「全國農田水利會反延任反改制自救會」發動近2000人到立法院抗議，具農運背景的時任農委會副主委陳吉仲扼殺民意，通過「農田水利會組織通則」修正草案，2020年則在執政黨的人數優勢下，正式結束水利會自治，全數改為官派，直接導致農民從此求助隔道牆。

賴清德祭出幸福農業政策，六大政策，包括落實健康安全農業、科技化農業、打造農業生態鏈、加強行銷、確保糧食安全、加強冷鏈系統等。賴清德的訴求喊得高昂，但選民給了民進黨兩次完全執政機會，相關政策為何仍只淪為口號。

賴清德還點名感謝陳吉仲，但陳掌管農業部門以來爭議多，過去在萊豬問題上，陳吉仲說「萊劑就好像保健食品」，台灣農漁產品無法出口中國，陳則說「班班吃石斑」，民眾記憶猶新的還包括，台灣陷入缺蛋危機，陳竟說可以採購鴨蛋。

去年九合一大選，南部出現「反綠情緒」並非偶然，無論民進黨極力宣傳南部將迎高科技產業，現階段中南部農業縣市依舊以農業為大宗。當農產賣不出去，青年不願回農村，老人家眼巴巴看著農地荒蕪，民進黨還能再重現當年「肚子扁扁，也要挺阿扁」的鐵桿支持嗎？