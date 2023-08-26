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侯友宜批賴清德「閃台獨騙選票」 不排斥「侯習會」

記者屈彥辰／台北26日電
國民黨總統參選人侯友宜25日接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，他批評民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票。（圖：侯友宜競辦提供）
國民黨總統參選人侯友宜25日接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，他批評民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票。（圖：侯友宜競辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜25日接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，批評民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票；他也強調兩岸不需劍拔弩張，兩岸互不承認主權，互不否認治權，兩岸有這樣的方式，大家可以重啟交流。他也說，不排斥侯習會，只要兩岸在對等、尊嚴下，樂於兩邊坐下來談。

侯友宜說，賴清德過境美國，中國大陸有軍演，大家會做很多聯想。兩岸如果在軍事上發生大陸軍機越過台海中線、軍艦繞台，再加上這些軍演，台灣人民感受不好，阻礙兩岸發展。侯說，「兩岸不需劍拔弩張，用對話代替對抗」，並表示台海穩定，在對等尊嚴底下要談，不能不溝通。

侯友宜也說到，賴清德以前自稱是務實台獨工作者，但這段時間又說中華民國是主權獨立的國家，但他想問賴清德，是否能夠表示不支持台獨、反對台獨，兩岸關係要按照法令來做，才能維持以前的現狀，而不是現在的現狀；民進黨在兩岸論述上，採的是一邊一國的方式，所以中國大陸一定會有許多想法，要如何降低這些衝突與想法，讓兩岸重啟互信的對話，變得很重要。

為此，他質問賴清德，贊成還是反對台獨要講清楚，說大聲一點，否則就是在閃問題、騙選票。

被問到選上總統後，是否會有「侯習會」？侯友宜說，他不排斥侯習會，任何能讓兩岸促進穩定的都會去做，對兩岸是好的事情，對等尊嚴地坐下來談，「喝杯開水也能夠溝通」，他會向習近平說，「最希望兩岸共榮共好，讓兩岸人民過好日子」。

主持人問「認為兩岸是什麼關係？」侯友宜表示，兩岸有共同的血緣、文化、信仰，同文同種，只是制度不同，沒有那麼難溝通。關係只是一個名詞，更重要的是實質交流，有互訪信任，兩岸就可以穩定。相較民進黨說一套做一套，他務實看待兩岸關係。

民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照片）

賴清德 侯友宜 民進黨

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