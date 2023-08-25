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新聞評論／林9萬與山道猴 民進黨的新世代階級

聯合報社論
林飛帆被指一人收割太陽花所有果實，一路升官發財。（本報資料照片）
林飛帆被指一人收割太陽花所有果實，一路升官發財。（本報資料照片）

三年前爆發SOGO收賄案，蔡英文總統曾公開提醒執政團隊：「升官發財請走別路。」太陽花學運領袖林飛帆選擇另闢蹊徑，他退選立委後，近日傳將接任民主基金會副執行長，月薪將從「林9萬」躍升為「林11萬」。蔡政府任內濫編2.5兆（台幣，下同，約790億美元）特別預算，挨批「債留曾孫」；林飛帆卻一路升官發財，令台灣「曾孫們」好不眼紅。

林飛帆傳將出任由外交部捐助的《台灣民主基金會》專任副執行長一職，月薪逾11萬元，比他原先擔任民進黨副秘書長的9萬月薪還高。各界對此質疑，他何德何能？台灣民主基金會說，這項人事尚未正式約詢。但林飛帆目前已是該基金會董事，藉此讓他改任專職，也只是水到渠成罷了。民主基金會的回應等於間接證實傳聞，也愈發凸顯林飛帆的春風得意，永遠獲得黨政高層的關愛眼神。

林飛帆一路從「小英男孩」蛻變為「信賴男孩」，可謂功在黨國。問題是，林飛帆除了在太陽花學運幫民進黨對抗馬政府，到底做過什麼推動民主、爭取人權的績業？他先空降民進黨副秘書長，又被欽點空降參選立委，高層的關愛集於一身。在民進黨中央爆發性騷醜聞事件後，他被揪出是集體吃案的主管，才閃辭立委參選人。一路走來，林飛帆都是特權中的特權，這對台灣民主其實是狠狠的諷刺。

對照最近廣受討論的YT影片《山道猴子的一生》，那名月薪3.7萬卻熱中玩車的年輕人，其實就是時下廣大低薪青年苦悶與迷失的寫照。山道猴子在超商打工，努力加班賺錢，就算負債也要購買改裝重機，在山道尋求競速、炫技、挑戰警方取締的快感，最後卻命喪彎道。對比林飛帆的三千寵愛在一身，更多年輕人卻像山道猴子一樣不甘卑微地活著，想在這個喧囂卻看不到太多前景的社會擠出自己的價值。但最後得到的標籤，卻只是一句「魯蛇」。在今天的台灣，參加幫派的年輕人都穿得體面時髦，開槍、詐騙都有人幫忙罩著，哪像山道猴！

林飛帆以太陽花學運為民進黨執政立下汗馬功勞，但蔡英文執政卻未開拓年輕世代的未來，也未能改革民主以回應新世代的籲求，只是愈發大權一把抓。林飛帆在這種情況下進入黨國體制，只如同「割稻尾專業戶」，一人收割了太陽花學運的所有果實。

蔡政府執政七年，不僅未依學運要求推動《兩岸協議監督條例》，還一路享受ECFA「讓利」至今，甚至許多決策都是黑箱作業。對這些，林飛帆從未表示異議。如今，他有何顏面出任民主基金會副執行長？這兩年，台南爆發一連串光電弊案，包括經發局長涉貪和性招待、乃至議長收賄；林飛帆在臉書痛斥，「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾、整頓市政」。但罵完一轉身，就變成賴清德的「信賴男孩」，弊案又一切事不干己。

根據主計總處統計，台灣勞工今年6月平均經常性薪資是4.8萬元，若加計獎金及加班費等則為5.7萬元。對這些數字，民眾均嗤之以鼻，認為距離真實社會太遙遠。而林飛帆無論是領9萬或11萬元，都是同齡年輕人的二倍以上，是山道猴子的三倍。其中差距，就正是蔡政府創造的新世代階級和相對剝奪感。

賴清德雖民調暫居領先，卻始終無法取得年輕世代的信任，年輕族群的支持度始終落後。這個現象，反映出民進黨過去最擅長帶動的青年議題，已經陷入疲態。如今，年輕世代看到林飛帆一人平步青雲，誰還能被民進黨的訴求感動？

民進黨 賴清德 蔡英文

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