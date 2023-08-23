郭台銘大動作在3大報登廣告 綠議員：台灣阿銘連署

坊間出現一張鴻海創辦人郭台銘「台灣阿銘連署規畫」。(圖：讀者提供)

鴻海創辦人郭台銘 今天大動作在台灣三大報頭版下刊登半版廣告，批民進黨 讓兩岸緊張。此外，民進黨台北市議員洪健益昨天在談話性節目上揭露郭的連署規畫書，裡面主要有四個欄目，包含「可協助連署站的單位」、「聯絡人姓名」、「聯絡人電話」、「預計可協助人數」；節目中也爆料，郭已經準備800台傳真機，預備開始連署。

郭台銘今天在聯合報、中國時報、自由時報刊登的廣告中表示，民進黨領導階層的種種做法讓兩岸間的情勢更加緊張，他表示，美國《華盛頓郵報》7月17日刊登他所親自撰寫的文章，清楚表達台灣人嚮往和平的意願，並闡明可以維持和平的方案。

另外，洪健益昨在三立「鄭知道了」節目上公布一份空白的「台灣阿銘連署規畫」，也就是俗稱郭台銘的連署書。洪健益表示，台灣阿銘連署站是代表願意幫郭台銘做連署的人，而且目前曝光的同款連署書上已寫著300份。他說，郭台銘除了用這種方式來進行連署外，郭還請了鴻準精密工業公司的副總，這個人就是郭台銘的分身，由他負責和里長聯繫。

洪健益認為，郭台銘此舉除了在凌遲國民黨 以外，參選的正當性也愈來愈高；而郭台銘也準備了800傳真機，所以郭台銘參選的可能性愈來愈高。

昨天是郭台銘5月以來，第三度造訪金門，5月上旬發表「金門和平宣言」後，郭昨再拋出「金門和平倡議」，向北京當局喊話「正視中華民國存在的事實」。郭並在金門宣布，投入2000萬美元成立「兩岸和平倡議基金會」，推動創設「兩岸和平協商辦公室」。

郭台銘昨晚出席金城鄉陳氏宗親會活動，被問到回台灣是否會與國民黨籍總統參選人侯友宜見面？郭只說，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」。