我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

郭台銘大動作在3大報登廣告 綠議員：台灣阿銘連署

台灣新聞組／台北23日電
坊間出現一張鴻海創辦人郭台銘「台灣阿銘連署規畫」。(圖：讀者提供)
坊間出現一張鴻海創辦人郭台銘「台灣阿銘連署規畫」。(圖：讀者提供)

鴻海創辦人郭台銘今天大動作在台灣三大報頭版下刊登半版廣告，批民進黨讓兩岸緊張。此外，民進黨台北市議員洪健益昨天在談話性節目上揭露郭的連署規畫書，裡面主要有四個欄目，包含「可協助連署站的單位」、「聯絡人姓名」、「聯絡人電話」、「預計可協助人數」；節目中也爆料，郭已經準備800台傳真機，預備開始連署。

郭台銘今天在聯合報、中國時報、自由時報刊登的廣告中表示，民進黨領導階層的種種做法讓兩岸間的情勢更加緊張，他表示，美國《華盛頓郵報》7月17日刊登他所親自撰寫的文章，清楚表達台灣人嚮往和平的意願，並闡明可以維持和平的方案。

另外，洪健益昨在三立「鄭知道了」節目上公布一份空白的「台灣阿銘連署規畫」，也就是俗稱郭台銘的連署書。洪健益表示，台灣阿銘連署站是代表願意幫郭台銘做連署的人，而且目前曝光的同款連署書上已寫著300份。他說，郭台銘除了用這種方式來進行連署外，郭還請了鴻準精密工業公司的副總，這個人就是郭台銘的分身，由他負責和里長聯繫。

洪健益認為，郭台銘此舉除了在凌遲國民黨以外，參選的正當性也愈來愈高；而郭台銘也準備了800傳真機，所以郭台銘參選的可能性愈來愈高。

昨天是郭台銘5月以來，第三度造訪金門，5月上旬發表「金門和平宣言」後，郭昨再拋出「金門和平倡議」，向北京當局喊話「正視中華民國存在的事實」。郭並在金門宣布，投入2000萬美元成立「兩岸和平倡議基金會」，推動創設「兩岸和平協商辦公室」。

郭台銘昨晚出席金城鄉陳氏宗親會活動，被問到回台灣是否會與國民黨籍總統參選人侯友宜見面？郭只說，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」。

鴻海創辦人郭台銘（右）與金門縣議長洪允典（左）到烈嶼三玄宮參拜，兩人還套上布袋戲...
鴻海創辦人郭台銘（右）與金門縣議長洪允典（左）到烈嶼三玄宮參拜，兩人還套上布袋戲偶小試身手。(記者林澔一／攝影)

郭台銘 民進黨 國民黨

上一則

觀察站／中美洲議會排台外交警鐘響 能否敲醒政府？

延伸閱讀

不去金門為避郭台銘？ 柯文哲：不想攪和在一起

不去金門為避郭台銘？ 柯文哲：不想攪和在一起
郭台銘宣布獨立參選「箭在弦上」？ 他爆已訂做250面看板

郭台銘宣布獨立參選「箭在弦上」？ 他爆已訂做250面看板
郭台銘選定了？綠議員曝「台灣阿銘連署規畫」連署書

郭台銘選定了？綠議員曝「台灣阿銘連署規畫」連署書
徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺