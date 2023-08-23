環境部成立 台灣卻如「垃圾島」廢棄物四處亂倒

環團診斷過去環保署治理垃圾危機時調度失靈，造成許多縣市垃圾打包暫置堆積成山，呼籲環境部要加速改善；圖為新竹縣竹東垃圾掩埋場垃圾量達6、7層樓高，有汙染下游自來水源之虞。(記者郭政芬／攝影)

環境部昨掛牌成立，原環保署擴編組織、不少人升官，但回望台灣宛如「垃圾島」，環境千瘡百孔。這幾年政府宣稱大力招商、吸引台商回台投資 ，也老愛把「超前部署」掛在嘴邊，但全台事業廢棄物數量一路增加，現有焚化爐處理量能不足，處理費暴增3到10倍，不僅企業吃不消，全台的溪邊、海邊、農地、魚塭甚至閒置廠房，都成了事廢亂倒溫床，催生非法集團亂倒牟利。

台南市議員林燕祝日前披露，台南列管162場非法棄置場，簡直成了「垃圾之都」，目前被倒的有害事業廢棄物約4331噸，清除要花約2億6000萬元(台幣，下同，約813萬美元)，但行為人多已脫產，政府求償無門。她說，這是抓到的，沒抓到的有多少？

台南檢調曾破獲一起長期混合北部、中部各種事廢送到台南非 法掩埋個案，日前又在嘉義交界急水溪橋旁，遭棄置醫療廢棄物在內的大量事廢，顯示問題惡化。苗栗縣今年到7月共發生31件事廢亂倒事件，統計約2500噸被亂倒，其中還包括有毒鎘汙泥，明顯來自工廠。

彰化縣上半年告發違法傾倒的土石方28件，7成來自中台灣等縣市，最遠來自新北。環保局長江培根說，沿海空曠地區最容易淪為濫倒樂園 ，其次在溪邊、農地、魚塭也是亂倒熱點，近來連閒置廠房也查獲被堆滿事廢。

彰化縣廢棄物處理公會總幹事楊銘和說，亂倒主因是合法處理管道不夠，早就向政府反映，但環境部把事廢推給各目的事業主管機關，衍生如今偷倒亂象。環境部表示，已逐步建置、啟用事廢專燒爐，並推動可燃廢棄資源燃料化，協助去化事廢。

台南社大環境行動小組長期追蹤農地遭偷倒廢棄物，有魚塭幾乎完全被營建廢棄物填平，回填混雜磚瓦、碎玻璃、鋼筋、鐵條等，非法流竄的營建廢土把農地廢土堆成一、二層樓高，不少是「北廢南運」，農地淪為無辜犧牲品。從營建署的衛星監測國土數據來看，台南也是近年被傾倒事廢的重災區。

「問題在於環境部對廢棄物沒有總量管制和溯源機制」，行動小組副研究員林政翰表示，近年各地頻繁出現事廢亂倒，是只顧經濟、沒有廢棄物處理配套的惡果，去化不了的事廢量這幾年來成長3倍以上，檢方每年偵辦亂倒事廢案件，也從5年前700多件暴增至1400多件，「如果事廢沒地方去，為何還一直核發工廠執照和建照？」

林政翰指出，因供需失衡，處理一般事廢，一噸從3000到5000元飆到3萬元，有害事廢更誇張，已漲到5萬元，難怪有人敢鋌而走險，非法牟取暴利。

包含桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣等縣市都正為家戶垃圾無處燒所苦，一座座暫時打包的白色垃圾山蔚為奇觀，且愈堆愈多，6年來從暫置8萬噸，一路增至去年的75.2萬噸，增幅逾9倍。擁焚化爐的縣市各掃門前雪，加上中央調度失靈，環境部預估最快2026年才可能舒緩垃圾堆放的困境。

新竹縣沒有焚化爐，過去靠苗栗和新竹市代燒，但不斷增加的垃圾仍堆在飽和的掩埋場、清潔隊，連原本要退場的竹東垃圾掩埋場也被迫堆成近7層樓高的垃圾山，衝擊下游自來水取水口的水源安全。

新豐掩埋場是竹縣最大的掩埋場，因大量垃圾產生沼氣，頻繁自燃起火，5年來發生66次火警，多次造成桃竹苗嚴重空汙。竹市10月起焚化爐歲修，預估年底垃圾量將達廿萬噸。住掩埋場附近的竹北市尚義里長曾福抱怨，掩埋場長期堆垃圾，蒼蠅蚊蟲特別多，每次火災，蒼蠅都飛到社區「逃命」，一天可黏滿3至5張黏蠅紙，居民苦不堪言。