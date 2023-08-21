郭台銘邀整合 國民黨前祕書長李乾龍批出爾反爾

鴻海創辦人郭台銘。（記者葉德正／攝影）

2024總統大選在野整合困難，鴻海創辦人郭台銘 引用「三隻小豬」的故事，籲在野合作對抗「大野狼」民進黨；立法院前院長王金平昨天也說，建議國民黨總統參選人侯友宜 和鴻海創辦人郭台銘合作；國民黨前祕書長李乾龍則強調，郭台銘這樣出爾反爾，對合作不會有好結果，並指侯的民調 「9月會達到30％以上」。

本報系聯合報報導，侯友宜昨到新北三重參加全國宗教界護國和瘟消災超薦祈福圓滿法會，和王金平先後到場，兩人互動熱絡。王金平表示，侯有堅持、理念與目標，最後民眾會信任，這時候加上非綠聯盟整合好，民調會一飛沖天。

郭昨天則到板橋潮和宮參拜與民座談，民眾好奇詢問怎麼整合另外兩名「豬隊友」？郭台銘表示，目前這個才剛剛發酵，讓大家冷靜一陣子，他希望組成「主流民意大聯盟」，民意最大，他會聽民意做最後決定。郭台銘也強調「不會批評任何人」，只希望在野一致對外，不要產生內部矛盾。

另據台北中國時報報導，對於郭台銘邀喝咖啡，侯友宜表示，他會團結所有的力量，也會再找時間去拜訪郭台銘，希望團結一致。

李乾龍則呼籲侯友宜，要擔起整合郭台銘的任務，身為百年大黨國民黨所提名的總統參選人，侯勢必代表黨出來參選總統，不可能成為任何人的副手。李也強調，侯的民調會持續上來，「9月民調會達到30％以上，現在大家都希望團結一致，所有正副議長、地方勢力等有影響的人會慢慢靠攏過來」。