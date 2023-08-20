柯文哲：郭柯配不可能 郭台銘：不組黨

民眾黨總統參選人柯文哲傳與彰化議長謝典林密會談郭柯合，柯文哲出席雲林台灣選哲之友會成立時證實，謝典林確實有提到郭柯合作，但民眾黨已走完自己的程序，不能不顧黨員的期望，所以郭柯配不可能。(記者陳雅玲／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 傳與彰化議長謝典林密會談郭柯合，柯文哲19日出席雲林台灣選哲之友會成立時證實，謝典林確實有提到郭柯合作，但民眾黨已走完自己的程序，不能不顧黨員的期望，所以「郭柯配不可能」。

柯文哲表示，他與謝典林認識多年，謝身兼籃協理事長，邀請他去看瓊斯盃，他看時間上可行就答應參加閉幕典禮，謝典林確實有提及郭柯合作，但他很清楚告訴謝，民眾黨不能不顧自己黨員的期望，所以郭柯配是不可能的。

媒體提問，新竹市長高虹安被控詐領助理費，起訴書裡面提到公積金有拿來做民眾黨選舉黨務使用，柯文哲說，他印象中那段時間民眾黨沒有什麼選舉活動，他不曉得用在哪個地方，認為一切都要有證據。

另一方面，鴻海創辦人郭台銘 19日上午到基隆參加造勢大會時宣示，他不會組黨，但要聽從主流民意，他先批侯友宜、柯文哲兩個大在野黨黨參選人，嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」

郭台銘並向兩人喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論，看誰能對台灣提出未來前景，誰能帶領台灣不要走向戰爭，誰能帶領台灣發展未來的經濟，誰真正做到政治清明，這就是他提出的主流民意價值觀，並向民眾大喊「民意大於黨意對不對？」

郭台銘並說，他無黨無派不怕黨，要民眾選人不選黨，集中選票，「一個人走得快，一群人走得遠」，他就是要讓政黨輪替，「我們沒有那麼多敵人，但在野兩個人都把我當敵人」，他們不敢打賴清德 ，只會打無黨無派的他。