我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

黑白集／金援自家候選人 藏富於「民」新解

黑白集

雲豹董事長賴勁麟開18家綠能公司，大肆包攬綠電工程，被在野黨譏稱利用綠能讓「綠營發財」。此外，在野黨也揪出雲豹董監事大量捐款給新潮流系候選人，民進黨因而挨批果真「藏富於民」。至於賴勁麟為何需要開18家綠能公司，並自任董事長，他迄今仍未作出說明。

以前說「藏富於民」，是說財富不妨留在「民間」，讓人民富足，比國家強盛更為重要。但經過這次事件，「藏富於民」一詞有了新解，這裡的「民」指的卻是「民進黨」。蔡政府利用各種方式，諸如對前瞻建設的經費分派，或者風電光能建設的投資參與，乃至軌道、港灣及各種公共工程的發包，都能神不知鬼不覺地把資源輸送給綠營的同志或親綠人士。這是另一種「藏富於民」，卻不是人們認為的正當途徑。

巧的是，內政部近日公布各政黨去年的收支，唯獨民進黨有6000多萬（台幣，下同）賸餘，財務能力獨佳，正好印證這點。國民黨雖有12億多的收入，但其中7億被黨產會「凍結」，因此結算後仍短絀800多萬。民眾黨則更慘，擁有2000多萬的赤字。

剛上市的虎航，董事長陳漢銘非老華航出身，只因父親是小英之友會董事，一路扶搖直上。而虎航前十大股東之中，赫然可見前國策顧問黃承國列名。「藏富於民」果然不假，更妙在「藏」字。

綠能 民進黨 投資

上一則

群創處長劈腿3人妻 她揭其中一人是某科技公司副總夫人

下一則

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

延伸閱讀

藍營指親綠能源公司捐民進黨1700萬 儼然成新綠色黨產

藍營指親綠能源公司捐民進黨1700萬 儼然成新綠色黨產
綠能產業淪綠黨產？游淑慧批民進黨「藏富於民」

綠能產業淪綠黨產？游淑慧批民進黨「藏富於民」
金援恒大汽車5億美元 神祕金主被曝是中國人

金援恒大汽車5億美元 神祕金主被曝是中國人
藍白齊轟：綠能發電變綠營發財 陳建仁：別抹黑

藍白齊轟：綠能發電變綠營發財 陳建仁：別抹黑

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」曝最新病況創「美最長存活紀錄」

2023-08-15 03:43

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢