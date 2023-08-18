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民調：支持民進黨續完全執政 較3個月前增多

記者蔡晉宇／台北即時報導
一項民調，有46.1%民眾不支持民進黨2024 繼續完全執政。(本報系資料照片)
一項民調，有46.1%民眾不支持民進黨2024 繼續完全執政。(本報系資料照片)

台灣民意基金會今天發表早上發表「 國人是否支持民進黨2024 繼續完全執政」民調。結果顯示，44.5%民眾支持、46.1%民眾不支持，兩者相差1.6%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國人對是否讓民進黨2024繼續完全執政，看法嚴重分歧，毫無共識可言。

民調詢問，「民進黨希望達成2024『總統當選，國會過半』的目標，繼續完全執政。請問，您支不支持？ 」 23.1%非常支持， 21.4%還算支持，16.4%不太支持， 29.7%一點也不支持， 6.7%沒意見， 2.8%不知道、拒答。

游盈隆指出，與三個月前相比，國人對是否支持民進黨2024繼續完全執政態度已出現明顯轉變，不支持的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點。

游盈隆分析，主要原因可能是過去三個月，在野陣營整體表現不佳，內部紛擾對立嚴重，讓可觀的選民失去耐性與信心 。如果在野陣營是這種貨色，那有什麼理由非要終結民進黨執政不可？但即使如此，不支持民進黨繼續完全執政的選民還是略居多數，顯示民進黨七年完全執政並不那麼得民心，民進黨並沒有可驕傲自大的理由和本錢 。

該調查由訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民進黨 民調 教育

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