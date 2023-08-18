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黑白集／綠拚塗銷印記 在野仍私心惡鬥

黑白集
賴清德接受外媒訪問，宣示「沒有台獨的路徑」。（中央社）
賴清德接受外媒訪問，宣示「沒有台獨的路徑」。（中央社）

賴清德接受外媒訪問，宣示「沒有台獨的路徑」，不會更改中華民國國號；再加上他稍早稱「核電廠可保留備用」，成了這次選舉一大怪事。「台獨」與「反核」兩大神主牌，一直被綠營當成天經地義的座標；但賴清德如今最努力做的，卻是不斷塗銷自己和黨身上的神聖印記，這豈不怪哉？

第二大奇事是：儘管民進黨神主牌已失靈，各方民調都顯示近六成民意希望「下架民進黨」；但賴清德的民調仍然領先，是民進黨歷來未見的好光景。

賴清德的吸票魅力自然不及扁、蔡，但他是贏在在野陣營四分五裂。儘管在野陣營皆知只有團結方能一戰，藍營再輸一次即有瓦解之禍，但諸天王仍滿肚子小心眼和小算盤，都以為只有「你聽我的」才叫團結。此時若有國文老師正在講解「阿房宮賦」，何謂「滅六國者，六國也，非秦也」，叫學生看看新聞就能了解。

第一個怪現象，意味蔡政府七年來用話術包裝的鏡花水月，如今已圖窮匕見。第二個怪現象，代表在野陣營的頭面人物已短視到看不清自身死活的地步，末日來臨前仍私心惡鬥，直至全被秦國吞滅。

選舉制度的本質，無非是相信眾人的智慧可挑選出最合適的人。但後人回顧2024大選，如果足以留下印象的只是這些矛盾，那就真的是台灣民主發展史上的大悲哀了。

賴清德 民進黨 民調

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