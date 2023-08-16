我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

屏東蓋25億棒球場 綠友友得標 藍委批債留曾孫

台灣新聞組／台北16日電
屏東國際棒球場 造價全台最貴 製表／屈彥辰、劉星君
屏東國際棒球場 造價全台最貴 製表／屈彥辰、劉星君

屏東縣立國際棒球場最近以25.8億元(台幣，下同，約8095萬美元)發包，由隆大營建公司統包。國民黨立委王鴻薇昨質疑這座全台最貴的棒球場不但要100年才能回本，得標廠商隆大更是沒有興建運動場所紀錄，難道只有「綠友友」企業可承包前瞻計畫建設？

王鴻薇說，隆大在屏東只做過老舊校舍整建統包工程，董事長陳武聰很挺民進黨，2018年還主持蔡英文總統簽名公仔拍賣會，而監察院長陳菊人馬、中油前董事長陳金德2021年到隆大擔任獨董，隆大今年4月就得標棒球場工程，不曉得有無關係。

信賴之友會秘書長陳金德說，這完全是惡意影射、蓄意抹黑，是對他名譽的傷害，他絕無和屏東前縣長潘孟安、屏東縣長周春米及屏東縣府相關人員有直接或間接接觸，絕無介入此案，請王鴻薇不要躲在言論免責權保護傘下無的放矢。隆大營建副董事長陳又齊說，這是公開招標案，都在合法程序下進行，無圖利疑虞。

屏東縣府則發7點聲明強調國家建設不能著眼於「成本、效益」，屏東僅有的棒球場是1976年完成，老舊不堪，縣府爭取在高鐵特區旁設立9.8公頃的運動休閒園區，興建國際棒球場，並首次與檢察、廉政、調查3大司法機關合作成立廉政平台，招標過程公開透明；縣府也曾邀數家國內重量級營造公司投標，但廠商計算人力及成本後未投標，最後由隆大結合有興建棒球場經驗的立勝工業、福林工程聯合得標，聘棒球國手趙士強擔任顧問，請王委員不要造謠。

王鴻薇舉行記者會說，屏東棒球場造價25.8億元，中央前瞻計畫補助7.5億元、縣府自籌18.4億元，據評估報告，未來棒球場年收入3939萬元、年支出1367萬元，每年淨收入2572萬元，要百年才回本，「真的是債留曾孫」。

王鴻薇說，2005年高雄捷運施工坍塌，承包商就是隆大，讓當時讓技術顧問、日商前田營造及三信工程認為信譽受損，而隆大政治獻金紀錄一片「綠油油」。屏東人當然應該得到應有的建設，但民脂民膏難道不該用在刀口上？

屏東縣府計畫於高鐵六塊厝特定區周邊規畫運動休閒園區興建國際棒球場，興建工程流標4次，今年5月以25億餘元發包；周遭已圍起2米高的鐵皮，已有怪手進駐整地，預計明年3月施工、2027年10月前完工。

屏東縣工務處長楊慶哲說，流標4次主要是物價波動大且缺工嚴重，今年才成功發包。他說，評審委員都由政風處聯繫，過程保密，誰當委員只有到現場看資料才知道。

國民黨 蔡英文 捷運

上一則

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

下一則

變務實、獲認同 獨派：賴清德當選 台獨才有空間

延伸閱讀

屏東前縣長潘孟安任內21億建6停車場 王鴻薇：淪蚊子館

屏東前縣長潘孟安任內21億建6停車場 王鴻薇：淪蚊子館
板橋餵藥案 幼兒園師提告 控民代名嘴誹謗

板橋餵藥案 幼兒園師提告 控民代名嘴誹謗
欲提告性騷反遭施壓 女士官哭著封口

欲提告性騷反遭施壓 女士官哭著封口
台軍情機關爆MeToo 告性騷反遭施壓 女士官「哭著封口」

台軍情機關爆MeToo 告性騷反遭施壓 女士官「哭著封口」

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現