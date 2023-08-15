巴拉圭新總統就職 賴清德今出席

副總統賴清德抵達巴拉圭。（記者丘采薇／攝影）

巴拉圭總統當選人潘尼亞15日就職。台灣由副總統賴清德 出席，美國依慣例派部長級官員率團，此次由內政部長哈蘭領銜。不過，美國在今年初宣布制裁潘尼亞的政治導師、前總統卡提斯，潘尼亞卻選擇和卡提斯站在一起，可能成為雙邊關係的變數。

與巴拉圭最近的巴西、阿根廷、玻利維亞、烏拉圭和智利，均由總統親自參加潘尼亞就職大典；聖文森派總理出席，是台灣現有13個邦交 國中唯一出席的領袖。巴拉圭所有亞洲邦交國中，台灣特使賴清德的層級最高。

中南美洲國家元首就職，美國慣例派部長級官員出席，這次也依照往例。去年1月宏都拉斯新總統卡斯楚就職，美方由副總統賀錦麗出席儀式，是罕見破例，旨在彰顯白宮極為重視卡斯楚主政下的美宏新關係。

潘尼亞和美國關係也有隱憂。美國財政部今年1月以貪腐猖獗破壞民主制度為由，制裁巴國前總統卡提斯及15日卸任的副總統韋拉斯格斯。美國指控卡提斯是以貪腐手段博取成就。潘尼亞上任後，他的政治導師卡提斯將扮演什麼角色，就令外界質疑。

潘尼亞在總統選戰時及當選後，都宣示巴台邦誼不變，但美國之音引述義大利國際事務研究所研究員布雷達報導，包括瓜地馬拉與貝里斯在外交上對台灣的忠誠，也出於某種政治考量。美國政府一直批評瓜地馬拉總統賈麥岱政府在肅貪上做得不夠，這些國家可能藉由在政治上支持台灣，當作抵禦美方施壓的手段。

此外，賴清德今天在巴拉圭與台巴科技大學畢業生座談，他表示，他和巴拉圭新總統潘尼亞都認為，巴拉圭跟中華民國 台灣要共同合作，協助巴拉圭打造為南美洲的台灣。