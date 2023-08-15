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新聞評論／從賴勁麟18家綠能廠 一窺台電虧損奧祕

聯合報社論
圖為雲豹能源掛牌上市，董事長賴勁麟出席。(本報資料照片)
圖為雲豹能源掛牌上市，董事長賴勁麟出席。(本報資料照片)

最近有兩則能源新聞受到熱議。其一，台電今年虧損將達4000億元(台幣，下同，約125億3152萬美元)，可能超過資本額而破產；其二，館長陳之漢與綠委賴品妤互槓，扯出賴品妤之父賴勁麟掛名18家綠能公司代表人，館長痛批「整個民進黨團都在吃綠能」；雲豹能源則澄清賴勁麟持股僅占1％，絕非家族事業。看似不相干的兩件事，但綠營旗下大開18家綠能公司，恰能洞穿台電虧損的祕密。

賴勁麟在這18家綠能公司擔任董事長，並非虛構故事。這18家公司，均設在台北市內湖基湖路一號的4樓與6樓，與他任董事長的雲豹能源同棟大樓。賴勁麟曾任民進黨立委、勞委會副主委，又是新潮流系大老，他趁著蔡政府力推風電及光電等綠能，在短短3、4年內連續成立18家綠能公司。這除了眼光獨到，恐怕也是他掌握了獨特的發財巧門，否則何以要如此密集開設綠能公司？

綠能開發當然是必要的，但若缺乏合理的制度，卻可能導致生態環境的破壞或土地的濫用，乃至引發官商勾結、貪腐等弊端。這點，從苗栗、彰化、雲林、台南等地的弊案頻傳，綠蟑螂橫行，已一目了然。但另一個受到外界忽略的因素，則是綠電價格制度的不合理：台電被迫高價收購綠電，卻只能以低價售出，加上政府動輒凍漲電價，使得台電背負虧損的包袱越來越大。

簡言之，民間綠能廠商開發的風電和光電，台電必須以保證價格收購；這保證了綠能廠商的收益，對台電卻是虧本生意。根據台電的資料，到今年6月底止，台電購買的風電價格為每度7.03元，太陽能光電平均為每度4.84元，地熱為6.22元，整體外購綠電成本為5.1元。然而，台電的售電價格，民生用電僅每度2.63元，工業用電為2.58元。換言之，台電購買的每一度綠電，都只能以一半的成本價賣出；所謂綠電「賣一度、虧一度」就是這樣來的，台電的鉅額虧損也是這樣來的。

由此，人們即能看出蔡政府能源轉型政策的破洞與矛盾，除了大家擔心的供電日益不穩，更是利用一手遮天的方式來「瘦台電、肥民營廠」。在能源走向多元化的時代，各國電業都已自由化，唯獨台灣仍由國營事業的台電扮演供電總舵手，不僅要吸收所有民營電廠的成本，還要保證它們的合理利潤。最後，當台電債務累累，只好由政府拿預算補貼助其苟延殘喘。試問，這像是一個理性政府管理國家供電的聰明模式嗎？

賴勁麟一口氣開18家綠能公司，當然是看準綠能「穩賺不賠」的奧祕，綠電是一門好生意。不僅如此，除了賣電給台電，以其良好的政商關係，雲豹還能輕易取得政府的公共工程。且看，雲豹僅這兩年取得的三個儲能場案，工程款合計便超過百億元，為該公司今年上半年業績貢獻了15億多元。蔡總統的能源轉型政策，藏著這麼多綠營自己人可分享的利多，堪稱「風光無限」！

蔡政府的能源轉型政策，不惜讓台電虧損消瘦，卻藏著綠營關係企業套取國營事業利益的巧門，這是福國利民之政嗎？(節錄自聯合報社論)

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