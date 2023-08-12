砸85億整建 前瞻長照實現率僅21%

雲林縣大埤鄉興安社區活動中心獲前瞻基礎建設整建，雖已開辦長照課程卻因長輩參與意願低，尚未達到衛福部要求的檢核標準。（記者陳苡葳／攝影）

蔡總統視為執政後最重要的政策之一、「長照 2.0」計畫今年再擴大，創預算 史上最高。但審計部指出，政府投入85億元（台幣，下同，約2.6億美元）前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅21.94%；其中已完工未開辦的長照據點，就占了補助金額約15億餘元，這項計畫也被國發會連續五年評鑑為高風險（紅燈）預警中的計畫，監察院也要求檢討。

衛福部長照司表示，過去三年新冠疫情 影響，缺工、物料上漲等進度落後，已成立跨專業小組輔導。

審計部公布「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」指出，前瞻預算整建長照據點第一期（2017到2018年）核定441件，預算實現率83.35%；第二期（2019到2020年）核定補助258件，預算實現率24.32％；第三期（2021到2022年）核定53件，但迄去年底沒有實現數，99.94%的預算全保留到今年執行。

審計部報告指出，衛福部以前瞻第一至三期預算核定補助整建長照據點案件共752件，截至去年底，已完工653件，約占86.84%，完工率雖然逾八成，但已完工驗收卻未開辦的長照據點多達136件，占第一至三期計畫核定補助案件總數88%。審計部報告指出，完工驗收卻還沒開辦服務的補助案件，從特別預算結束年度起到去年底止，有些已經超過二到四年不等，核定補助金額15億餘元，投入經費未能產生效益。

政府斥資補助地方整建長照據點，但成效不彰，監察院調查發現，這些計畫「撤案、工程未竣工或未完成驗收」的原因，是第一期計畫開始後，各縣市搶錢，因此當時評估不完善，沒有考量用地可能造成工程延期，加上疫情爆發後航運塞港、鋼價上漲等問題，許多廠商想解約。

針對已完成驗收卻未能開辦的長照據點，監察院發現，台南市、嘉義縣等縣市當年提出的計畫件數多，把前瞻基礎建設特別預算作為建物修繕財源，但沒有確實盤點當地量能，加上部分當地社區基層組織，可能不清楚接受補助後需提供巷弄長照站的服務，以至於完成驗收後遲未開辦服務，徒增公帑支出。