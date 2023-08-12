侯友宜參拜鎮瀾宮 顏清標父子全程陪同

國民黨總統參選人侯友宜（前排中）11日到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標（前排右三）、國民黨主席朱立倫（前排左三）等人陪同。(記者游振昇／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 昨由國民黨主席朱立倫和多名同黨立委參選人陪同下，到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標和兒子、前立委顏寬恒一路陪同。顏清標說，大甲媽祖是和平使者，也希望選出能帶來兩岸和平與平安的人選，沒有戰爭，讓青年不必擔心當兵問題。

侯友宜則呼籲鄉親讓顏寬恒拚上立委，台中的重大建設要靠他這樣努力、認真的立委來爭取預算 、建設地方，而且顏寬恒這次受到不公不義的欺負，要還他公平和應有的民意支持。

彰化縣長王惠美昨晚在縣長官邸宴請侯友宜與黨籍縣議員，侯致詞時說，他的市長民調有百分之三、四十，參選總統後一路被打到十幾趴，自己並非選舉出身，假資訊攻擊讓他措手不及，但既然選擇參選就會勇往直前，懇請地方支持他。

官邸席開五桌，除了出國或安排行程的的同黨議員，包括副議長許原龍及無黨籍議員等28名議員全數到場，另有國民黨及友好的鄉鎮長也出席。地方認為，王惠美是國民黨的彰化共主，由她召集這場餐會有安定地方軍心的作用。

國民黨籍苗栗縣前縣長徐耀昌昨為鴻海創辦人郭台銘站台時，兩度喊「下架國民黨」，雖事後說是口誤，國民黨主希朱立倫昨表示，任何人傷害自己的家庭和黨，黨紀絕對不容許，考紀會一定會嚴正處理，是否口誤，也由考紀會了解真相。