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侯友宜參拜鎮瀾宮 顏清標父子全程陪同

台灣新聞組／台中12日電
國民黨總統參選人侯友宜（前排中）11日到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標（前排右三）、國民黨主席朱立倫（前排左三）等人陪同。(記者游振昇／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（前排中）11日到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標（前排右三）、國民黨主席朱立倫（前排左三）等人陪同。(記者游振昇／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨由國民黨主席朱立倫和多名同黨立委參選人陪同下，到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標和兒子、前立委顏寬恒一路陪同。顏清標說，大甲媽祖是和平使者，也希望選出能帶來兩岸和平與平安的人選，沒有戰爭，讓青年不必擔心當兵問題。

侯友宜則呼籲鄉親讓顏寬恒拚上立委，台中的重大建設要靠他這樣努力、認真的立委來爭取預算、建設地方，而且顏寬恒這次受到不公不義的欺負，要還他公平和應有的民意支持。

彰化縣長王惠美昨晚在縣長官邸宴請侯友宜與黨籍縣議員，侯致詞時說，他的市長民調有百分之三、四十，參選總統後一路被打到十幾趴，自己並非選舉出身，假資訊攻擊讓他措手不及，但既然選擇參選就會勇往直前，懇請地方支持他。

官邸席開五桌，除了出國或安排行程的的同黨議員，包括副議長許原龍及無黨籍議員等28名議員全數到場，另有國民黨及友好的鄉鎮長也出席。地方認為，王惠美是國民黨的彰化共主，由她召集這場餐會有安定地方軍心的作用。

國民黨籍苗栗縣前縣長徐耀昌昨為鴻海創辦人郭台銘站台時，兩度喊「下架國民黨」，雖事後說是口誤，國民黨主希朱立倫昨表示，任何人傷害自己的家庭和黨，黨紀絕對不容許，考紀會一定會嚴正處理，是否口誤，也由考紀會了解真相。

國民黨 侯友宜 預算

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