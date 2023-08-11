民眾黨團籲政府檢討前瞻計畫 別轉移效能不彰事實

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（左）、民眾黨立委陳琬惠（右）11日舉行記者會，籲政府檢討前瞻計畫。 ( 圖：民眾黨團提供)

民眾黨團今天舉行記者會，指民進黨政府前瞻基礎建設計畫缺乏規劃，各項成果不如預期又缺乏把關機制，今天聚焦長照 議題，指長照據點只重量不重質，高階人才培育未確實，風電發展進度延宕，呼籲檢討前瞻計畫效能不彰事實。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，衛福部透過前瞻特別預算 辦理長照衛福據點計畫，遭審計部指進度長期落後，第一期預算實現率83.35%、第2期24.32%，第3期2022年底止還沒有實現數，全部保留到2023年執行，以致於總體實現數僅21.94％，被國發會連續四年評鑑為「高風險預警（紅燈）」計畫。

邱臣遠指出，衛福部起初規劃不完善、後續調整不即時，才會讓長照量能供給跟不上需求，各地長照據點幾乎都有工程完竣卻無人願意承辦長照業務的情形，根據監察院調查報告，前瞻第1、2期核定補助地方441件及327件，其中98件因無繼續執行實益而撤案。

邱臣遠表示，已驗收尚未開辦據點服務有118件，主要因為特別預算僅支應建物建造、部分個案不清楚接受補助需提供長照服務，中央明顯督導不周。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，國科會在前瞻計畫第3期特別預算編列14億4400萬元及8億元，但成效不彰，主因是人才培育計畫從發起到執行都欠缺規劃，導致收效甚微。

民眾黨立委陳琬惠表示，前瞻基礎建設計畫綠能 建設延伸，擴充設備建置的離岸工程中心辦理工程標案已經歷3次流標，截至2022年底工程實際進度僅33.6％，嚴重落後，也影響離岸風電廠商海上訓練及實驗場域期程。

民眾黨團指出，前瞻基礎建設計畫不是進度緩慢就是成效低落，施政成果不堪檢視，執政黨應針對長照據點量能、高階人才培育、風電發展進度等，儘速盤點問題並即時修正，加強審核督導，而不是繼續靠大內宣吹噓政績，才不愧民眾信賴。