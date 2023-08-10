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工總：核電應當基載能源 盼現有核電廠能延役

記者林海、鍾張涵／台北10日電
國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源政策，要在通過安檢前提下重啟核四，引發熱議；圖為核四龍門施工處的指示牌，因停工多年，被裝反也無人聞問。（記者杜建重／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源政策，要在通過安檢前提下重啟核四，引發熱議；圖為核四龍門施工處的指示牌，因停工多年，被裝反也無人聞問。（記者杜建重／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜公布能源政見，喊出重啟核一至核四、把小型核電廠（ＳＭＲ）列入供電，工總表示，不評論政見，但樂見候選人提出能源看法，並持續呼籲政府應該把核電當成基載能源。

工總在歷年來提出的白皮書中，多次提到政府發展再生能源同時，應把核電納入考量，現有核電廠也應延役，而侯友宜的說法，與工總相當貼近。但工總強調，一直以來都不涉入政黨事務與選舉，只關心國家產業與經濟發展。

工總表示，政府發展再生能源是好的政策，但目前進度遠遠落後，而產業界期待的是供電穩定，再生能源進度一旦跟不上，就會產生用電缺口，因此希望目前已除役的核電廠在緊急情況下可啟用。

工總認為核電是穩定基載能源，更是歐盟認定的零碳能源，因此希望現有核電廠能延役，政府規畫能源配比時要把所有選項納入考量，不只核電，氫能、地熱等都一起納入，若先排除某種能源才規畫配比就會失真，且淨零因素也要考慮。

三三會理事長林伯豐日前就多次呼籲政府重新檢討2025年能源配比，減少燃煤、天然氣發電，保留核能為基載電力，核能發電占比至少30%。

林伯豐曾說，根據監察院調查，台電核二及核三廠的「氣渦輪機」機組原應作基載備用電源，卻超過18個月都供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，將「備用變成常態」使用，顯示台灣缺電事實，只有持續發展核電，才能解決缺電危機。

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢早在5月就回應SMR議題，他質疑小型核能和核融合都不是今天的故事，是未來的夢，原因在於對民眾而言，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了。」且童子賢認為，從技術面來看，還未觀察到小型模組化核能反應爐的確切發展時間表，SMR要商轉還需要時間醞釀。

侯友宜 國民黨 歐盟

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