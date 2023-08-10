我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

郭台銘屏東造勢 民進黨「用最壞結果準備」

台灣新聞組／台北10日電
鴻海創辦人郭台銘（中間戴帽子）9日晚間在國民黨籍屏東縣議長周典論（中間右一）、周的女兒周孟蓉（中間右二）陪同下進場，一百多公尺走了半個多小時。(記者劉學聖／攝影)
鴻海創辦人郭台銘（中間戴帽子）9日晚間在國民黨籍屏東縣議長周典論（中間右一）、周的女兒周孟蓉（中間右二）陪同下進場，一百多公尺走了半個多小時。(記者劉學聖／攝影)

鴻海創辦人郭台銘昨晚在屏東封街舉辦首場「主流民意大聯盟」活動，現場湧入近兩萬人次。郭在國民黨籍議長周典論等人陪同下，短短100公尺走超過半小時才上台，他致詞表示，要為中華民國打造下個黃金30年。

昨晚造勢活動由國民黨議員盧玟欣擔任主持人，國民黨議員曾義雄、王景山助講，另國民黨籍潮州鎮長周品全及多位無黨籍議員及鄉長也現身力挺，現場民眾手拿小國旗，高喊「支持郭台銘，台灣一定贏」、「為台為民郭台銘」、「郭台銘選總統」。

郭台銘昨晚仍未鬆口選總統，致詞時表示，他心中只有一個願望，希望台灣明天會更好，中華民國未來更好；民進黨執政8年，經濟衰退，年輕人要去戰爭，百姓賺不到錢，農產品產銷失靈，外銷金額衰退，老百姓苦不堪言，民調顯示接近6成5的人民希望下架民進黨，組成「主流民意大聯盟」是呼應人民期待，推出最好的人選，總統立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。

郭台銘也拋出體育政見，主張3到8歲兒童發放體育運動禮金，9歲到18歲學生發放體育賽事禮金。

郭台銘昨午在屏東市玉皇宮參拜時，玉皇宮主委陳懿惠贈送「金龜玉兔」公仔，郭打開後表示「我就是這隻烏龜，比較慢，會贏的，太有意義了」。

議長周典論為郭台銘主辦活動，媒體詢問是否退出國民黨？周激動表示，他是依循黨主席朱立倫指示集結非綠聯盟，要下架民進黨，「我為何退出國民黨？」昨晚致詞更直言，他沒有拿過郭台銘任何一毛錢，他是為台灣，大家共同站一起下架民進黨。

對於同台行為是否違紀，國民黨考紀會主委黃怡騰昨受訪表示，郭還沒宣布，他怎麼可以替郭決定是不是參選人呢？黨紀是非到最後不會用的手段。

據轉述，民進黨昨天中常會黨務報告階段也提及郭台銘是否參選總統的議題，黨秘書長許立明表示，郭台銘參選總統的發展不容樂觀，民進黨要用最壞的結果來看待、準備。

郭台銘昨也與日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎會面，當面向麻生介紹他的和平宣言；對於和平宣言的進一步倡議，郭說八二三會在金門說明。

郭台銘 國民黨 民進黨

上一則

觀察站／非綠一盤散沙不緊張 綠營假緊張?

下一則

新聞評論／麻生另類「台灣行啟」 避談協防

延伸閱讀

柯辦：郭柯配非選項 郭台銘：盡全力就會得到最好結果

柯辦：郭柯配非選項 郭台銘：盡全力就會得到最好結果
冷眼集／郭台銘連踢鐵板 會重演棄選結局？

冷眼集／郭台銘連踢鐵板 會重演棄選結局？
郭台銘拋主流民意大聯盟 藍委：侯友宜「主變副」不可能

郭台銘拋主流民意大聯盟 藍委：侯友宜「主變副」不可能
兩位「神秘嘉賓」突現身新書發表會獻花 郭台銘感動拭淚

兩位「神秘嘉賓」突現身新書發表會獻花 郭台銘感動拭淚

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
台中市張姓男子與男友吸毒玩綑綁式性愛，鬧出人命，台中高分院2日駁回上訴，維持一審原判，判刑2年6月。(本報資料照片)

同志吸毒 綑綁式性愛要命 他伴屍6天露餡

2023-08-04 02:15

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品