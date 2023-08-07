蔡英文稱沒債留子孫 呂秀蓮：抓數字誤導民眾不好

前副總統呂秀蓮赴南韓出席台灣和平親善之旅返台，6日舉行記者會說明成果，邀請各總統參選人參加民間國是會議。（記者邱德祥／攝影）

蔡英文 總統前天表示，前瞻計畫為台灣的發展打下扎實基礎，絕對沒有債留子孫，前副總統呂秀蓮 昨天說，執政者應該被監督跟檢視，何不由行政院長舉行記者會，坦然說明各界的質疑，誤導民眾也不好，對於以後想要競選的人，應該要檢視他們的理財能力。前立委郭正亮則表示，「胡說八道的總統，真是可怕」

本報系聯合報報導，呂秀蓮昨天上午舉行台灣和平親善之旅返台記者會，她表示，對於今後的從政人員，理財能力是很重要的要求，大家過去有所忽略，不管是中央或地方的行政主管，以後應該先公布財政狀況，任期結束的時候，再公布一次，選民能夠清楚知道花了多少錢、做了多少事，但是這件事情過去從來沒有做過。

呂秀蓮說，在野黨一定要嚴厲監督執政黨，蔡政府逐筆重大的支出，相關主管應該向全民說明，全世界現在都對台灣刮目相待，現在應該是人民引領國家的時候，不能單單信賴一位總統，放眼世界各國的民選總統，可能都會出問題，與其責備個人，不如建立制度。

呂秀蓮表示，特別預算 如果常態化，絕對會影響財政紀律，蔡政府最終要好好說明，因為大家都是一知半解，隨便抓一個數目字，執政者應該被監督跟檢視，何不由行政院長、財政部長舉行記者會，坦然說明各界的質疑，否則這樣誤導民眾也不好。

中時新聞網報導，郭正亮6日表示，「前瞻預算就是特別預算，8000多億台幣，我們兩次的包括F-16V，還有海、空軍的戰力提升，兩個加起來特別預算就4800億台幣，我還沒有算疫情紓困，這特別預算隨便加一加都超過2兆台幣，蔡英文妳都沒有看到？怎麼會有這麼離譜的總統呢？」

郭正亮指出，「這個完全就只有算公務預算的赤字，事實上我們不斷地編特別預算，然後立法院把臨時會當成正常的會議，這不就是蔡英文當總統才有這樣的現象嗎？不負責任到極點的總統，怪不得不敢出來面對大家、怕被問，記者會現在都不敢開，完全禁不起質詢，胡說八道的總統，真是可怕」。