侯賴柯青年論壇同場 聚焦居住正義

青商總會5日舉辦「未來城市青年進行式」論壇，國民黨總統參選人侯友宜（左起）、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲受邀分享青年未來。(記者曾吉松／攝影)

青商總會昨在桃園舉行「未來城市青年進行式」論壇，藍綠白總統參選人受邀與談，青年聚焦台灣高房價 「買不起房」，也關注能源、兩岸、詐騙。國民黨侯友宜指「房子不是用來炒作的」，目標讓租屋市場透明、青年住得起；民進黨賴清德 表示將祭出房屋差別稅率2.0、擴大青年貸款 與社宅增至25萬戶等三項對策；民眾黨柯文哲則提出三個「大力」，大力蓋社會住宅、修改稅和補助，解決高房價至少要花20年。

侯友宜面對如何解決高房價提問時說，「房子不是用來炒作的，是人在住的」，讓每個人住得起房子一直是他的主張，現階段應先讓民眾租得起，再讓大家買得起；關鍵還是租屋市場透明，房東要分離課稅、租客要有類扣除額上限，囤房稅也是手段之一。

侯友宜也首度提出「全球競爭在城市，未來希望在青年」的大城小國概念，指台灣產業要與國際接軌，才有更好發展。不過世界最大的工廠在大陸，兩岸局勢兵凶戰危，一定要拉回和平穩定的局面，經濟才有辦法往前走，他有能力讓局面穩定。

柯文哲批評政府怎麼會用仁愛路蓋社宅，這不是「拿西裝做內褲」嗎？他提出以教育為導向的社宅，少子化之下，未來台北市校舍多數要改建，用公家土地蓋社宅只租不賣，中央也要出面處理。

「自己不會講屁話、講幹話，就是認真工作。」柯文哲更稱自己不會貪汙，若當選總統不會搞8400億元（台幣，下同，約266億美元）的前瞻計畫，也認為不要太過於意識形態，要誠實與百姓溝通問題，大家都知道2025年不可能達到非核家園，不要為了意識形態把國家搞垮。

壓軸的賴清德對居住問題提三對策，一是透過全國總歸戶、房屋差別稅率2.0政策，遏止惡意囤房，讓房價趨於正常。二是擴大青年安心成家貸款，並提高貸款額度從800萬元加到1000萬元，利息補貼再多1碼。