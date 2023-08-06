我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

侯賴柯青年論壇同場 聚焦居住正義

記者陳俊智、鄭國樑／桃園6日電
青商總會5日舉辦「未來城市青年進行式」論壇，國民黨總統參選人侯友宜（左起）、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲受邀分享青年未來。(記者曾吉松／攝影)
青商總會5日舉辦「未來城市青年進行式」論壇，國民黨總統參選人侯友宜（左起）、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲受邀分享青年未來。(記者曾吉松／攝影)

青商總會昨在桃園舉行「未來城市青年進行式」論壇，藍綠白總統參選人受邀與談，青年聚焦台灣高房價「買不起房」，也關注能源、兩岸、詐騙。國民黨侯友宜指「房子不是用來炒作的」，目標讓租屋市場透明、青年住得起；民進黨賴清德表示將祭出房屋差別稅率2.0、擴大青年貸款與社宅增至25萬戶等三項對策；民眾黨柯文哲則提出三個「大力」，大力蓋社會住宅、修改稅和補助，解決高房價至少要花20年。

侯友宜面對如何解決高房價提問時說，「房子不是用來炒作的，是人在住的」，讓每個人住得起房子一直是他的主張，現階段應先讓民眾租得起，再讓大家買得起；關鍵還是租屋市場透明，房東要分離課稅、租客要有類扣除額上限，囤房稅也是手段之一。

侯友宜也首度提出「全球競爭在城市，未來希望在青年」的大城小國概念，指台灣產業要與國際接軌，才有更好發展。不過世界最大的工廠在大陸，兩岸局勢兵凶戰危，一定要拉回和平穩定的局面，經濟才有辦法往前走，他有能力讓局面穩定。

柯文哲批評政府怎麼會用仁愛路蓋社宅，這不是「拿西裝做內褲」嗎？他提出以教育為導向的社宅，少子化之下，未來台北市校舍多數要改建，用公家土地蓋社宅只租不賣，中央也要出面處理。

「自己不會講屁話、講幹話，就是認真工作。」柯文哲更稱自己不會貪汙，若當選總統不會搞8400億元（台幣，下同，約266億美元）的前瞻計畫，也認為不要太過於意識形態，要誠實與百姓溝通問題，大家都知道2025年不可能達到非核家園，不要為了意識形態把國家搞垮。

壓軸的賴清德對居住問題提三對策，一是透過全國總歸戶、房屋差別稅率2.0政策，遏止惡意囤房，讓房價趨於正常。二是擴大青年安心成家貸款，並提高貸款額度從800萬元加到1000萬元，利息補貼再多1碼。

賴清德提創新繁榮、公益永續和民主和平三大國家希望工程願景，並說台灣非核家園「不可能走回頭路」，除非核能發展能既安全又沒有核廢料疑慮，且台灣只有綠電不足，沒有用電不足問題。

藍綠白總統參選人青年政策主張 製表／張裕珍
藍綠白總統參選人青年政策主張 製表／張裕珍

房價 賴清德 貸款

上一則

紐時讚張忠謀：賭場老闆謹慎自持

下一則

李智凱鞍馬3連霸 中華隊世大運累積6金

延伸閱讀

這3人都不支持 蔡正元示警：侯友宜不結盟必定落選

這3人都不支持 蔡正元示警：侯友宜不結盟必定落選
年輕人選他當總統的理由 侯友宜：住得起房、有魄力拒絕關說

年輕人選他當總統的理由 侯友宜：住得起房、有魄力拒絕關說
大選民調 賴清德領先 避戰能力輸柯文哲

大選民調 賴清德領先 避戰能力輸柯文哲
特別預算交鋒 陳建仁嗆無知 柯文哲酸「打臉審計部」

特別預算交鋒 陳建仁嗆無知 柯文哲酸「打臉審計部」

熱門新聞

「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
李登輝（右）與宋楚瑜曾情同父子。（本報系資料照片）

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款「惡人都是我在當」

2023-07-30 09:35
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍