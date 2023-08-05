開戰了 王世堅喊「除油」菜瓜布 游淑慧嗆：有出息？

民進黨大同士林立委參選人王世堅5日舉辦施政願景說明造勢活動，其中一個橋段是安排現場民進黨議員、里長們送上「除油菜瓜布」給王世堅。(取材自網路)

2024立委選戰開打，民進黨 大同士林立委參選人王世堅昨天舉辦施政願景說明造勢活動，活動其中一個橋段是安排現場民進黨議員、里長們送上「除油菜瓜布」給王世堅。由於「除油菜瓜布」有「除游」雙關語，引發對手國民黨參選人游淑慧嗆，「一個男人拿著菜瓜布說要除掉游淑慧，真有出息。你不尷尬嗎？」

游淑慧深夜在臉書說，其實她一開始還沒多想這個橋段，直到被動員參加活動的一員晚上私下傳訊說「這是要打敗我的雙關語，『除掉游淑慧』」，游說，坦白說，知道含意後，覺得很不舒服。

游淑慧提到，議員王世堅是長輩也是前輩，號稱要用紳士風度進行這場選舉，但最近面對前瞻預算 的質疑，他沒有能力用數字來辯護，只能走回民進黨負面攻擊的老路。「第一場造勢活動就故意安排『除游』橋段」，「高喊除掉對手，就會讓你們很爽？士氣大振嗎？」

游淑慧批，她認為這滿幼稚的，先除掉自己同黨對手後，現在又要除掉游淑慧」，「把民主選舉搞成給她死、除掉她的氛圍……這叫有風度的選舉？」

游淑慧表示，王世堅可以去問問里長們，她參加活動講話時，可曾有一句批評過王？她只拜託選民，1月13日記得要投票 ，不管喜歡誰都要去投，她會盡力表現到最好讓大家認同。相較王的除游，她會努力「加游」 ，讓大同士林加一個游淑慧。

游淑慧貼文一出，也引發許多支持者留言，有支持者幫游淑慧抱不平，表示王團隊「幾歲的人，還在玩這種幼稚的東西？」還有網友幫游淑慧想反擊回去的雙關語，表示「那成立『捉堅』大隊好了....」，還有網友創意說「要啃堅果？」「剷堅÷2！」