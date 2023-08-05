特別預算交鋒 陳建仁嗆無知 柯文哲酸「打臉審計部」

行政院長陳建仁（圖）4日參加「台灣美食展」，會前受訪時對柯文哲批評政府用特別預算作假帳表示，政府沒做假帳，而是柯市長一直在說假話，批柯文哲不了解現況，昧於事實提出批評，相當的不應該。(記者黃義書／攝影)

蔡政府前瞻預算 、特別預算，各黨持續交鋒。民眾黨總統參選人柯文哲 前天批評，蔡政府將特別預算常態化是在作假帳。行政院長陳建仁昨反嗆，前瞻等特別預算編列都經立法院審查通過，從未作假帳，「柯文哲一直說假話且無知」； 柯文哲回擊，他拿審計部的資料評論，難道行政院要出來指責審計部的資料不對嗎？

前瞻建設成為箭靶，民進黨 預計在5日起啟動「信賴台灣，溫暖好政」說明會，邀請政務官及黨、競辦發言人，說明蔡政府的政績，以及黨主席賴清德未來的施政願景，首發場由高雄市長陳其邁打頭陣，化被動為主動，在全台選區舉辦施政願景說明會。

陳建仁表示，特別預算編列都是經過立法院通過，柯文哲昧於事實批評，相當不應該。政府近幾年的財政狀況不錯，近5年歲入歲出的賸餘每年超過1000億元（台幣，下同，約31億美元），去年還債近5000億元，還債比例也逐年增加，財政健全。

「行政院要打臉審計部是不是？」柯文哲受訪回擊，「難道是審計部的報告有問題嗎？」柯文哲再批評前瞻計畫亂花錢，柯說，前瞻計畫是他跟民進黨分道揚鑣的最重要原因。

他覺得民進黨沒有財政紀律，亂花錢，例如從基隆輕軌變基隆捷運，「我就問你什麼時候開工，八堵到基隆那段你怎麼解決，這鬼扯嘛！」

針對藍白相繼批評前瞻預算，包括獨厚高雄、執行率差等，陳建仁說，前瞻建設一向受到民眾歡迎，國內外所有科技新的創新技術不斷發展，也要均衡南北發展。