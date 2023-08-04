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新聞眼／藍綠白3黨後院失火 考驗黨主席

記者 侯俐安
民眾黨主席柯文哲屬意妹妹柯美蘭代表民眾黨參選新竹市立委，但是柯美蘭沒有意願，柯文哲持續透過各種方式勸進。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲屬意妹妹柯美蘭代表民眾黨參選新竹市立委，但是柯美蘭沒有意願，柯文哲持續透過各種方式勸進。（本報資料照片）

總統大選倒數半年，鴻海創辦人郭台銘連署勢在必行，國民黨整合危機未解；民進黨在第六名立委參選人退選後，近來陷入「屏東之亂」；民眾黨新竹立委難產，是否對外合作出現雜音，變成「母雞跑太快、小雞跟不上」。三黨後院失火，考驗黨主席領導能力。

國民黨總統參選人侯友宜參選路途顛簸，從提名前的紛擾到全代會，好不容易壓下「換侯」聲浪止損，但隨彰化縣議長謝典林退黨，是否掀起「骨牌效應」還未知，「挺郭派」動作卻不斷，民調苦追之際，仍要面對四處烽火，朱立倫親電議長、全面輔選，但郭侯之戰白熱化，化解仍須運籌。

民進黨屏東第二選區原立委參選人許展維涉及採購法，日前宣布退選，接任人選讓黨內傷透腦筋。英系立委莊瑞雄具即戰力，但對手是退出民進黨的蘇震清推出兒子參選，莊瑞雄、蘇震清又曾共同打天下。當民進黨正逢權力中樞移轉、新舊任黨主席之間未必百分之百信任時，派系運作更需細膩。

民眾黨主席柯文哲一直是「一人救全黨」，選決會自知地方黨部提報人選知名度不高，難以拉抬總統與政黨票，空戰崛起的柯文哲，全國性選舉陸戰成為罩門。近來新竹市立委提名難產，柯屬意胞妹柯美蘭，加上隨著柯聲勢迅速竄升，必須考量跨黨派策略，與藍小雞的「默契」也令基層焦慮。

星星之火可以燎原，藍綠白在檯面上交鋒，私底下無論是內部合縱連橫或是反間挑撥，現在都還只是後院著火，黨主席如何滅火，牽動選戰成敗。

民進黨 蘇震清 國民黨

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