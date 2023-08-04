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蔡政府還債6700億？柯文哲轟：用特別預算作假帳

記者林縉明／台北4日電
民眾黨總統參選人柯文哲，批評蔡政府將特別預算常態化作假帳。（本報資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲，批評蔡政府將特別預算常態化作假帳。（本報資料照片）

審計部日前公布2016至2022年中央政府總決算審核報告，民進黨政府執政7年，除了還債6700億(台幣，下同，約211.4億美元)，累積歲計賸餘4474億。民眾黨總統參選人柯文哲2日在臉書推出打詐國家隊第二彈，柯文哲批評，帳面上看是成績優異，其實根本是透過「獨步全球」的特別預算作假帳出來的。民進黨政府自誇「最守財政紀律」，其實不斷透過特別預算揮霍撒幣、逃避監督，為台灣財政埋下嚴重禍根。

柯文哲指出，蔡政府將特別預算常態化、近7年一共提出十多項特別預算，總金額超過2兆；包含中央政府前瞻基礎建設計畫 、防疫及紓困振興、新式戰機採購、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等特別預算案。這些特別預算，移用以前年度歲計賸餘 、或全數舉債方式支應。

柯文哲說，經統計，這些特別預算舉債達2兆2702億餘、移用歲計賸餘2250億，即使帳面上總預算還債6700億，卻遠遠追不上特別預算預計的債務。蔡英文總統說政府不再借錢，「負責任、有財政紀律」；根本就是透過特別預算規避舉債上限來美化財政、粉飾太平。

柯文哲批評，檢視這些特別預算，把原本應該放在總預算案的預算，變成「特別」預算，大開民進黨政府巧奪國家財庫為己所用的巧門，蔡政府7年特別預算總額超過2兆，已是馬、扁政府時期總和2倍，外界根本無從監督，不僅喪失責任政治精神，更毫無財政紀律。

柯文哲說，當全世界經歷COVID-19，全民陷入恐慌，民進黨政府編列嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興計畫特別預算，雖然有正當性，卻是利用國人對疫情的懼怕，上下其手。從一開始的600億元，連續追加 1500億、2100億、2600億、1600億等4次追加預算，結果要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，這項特別預算案等審計部審決報告出爐後，恐怕比「前瞻計畫」更不堪，我們一起當打詐國家隊，翻開特別預算的假帳，全民檢視、全民把關。

預算 柯文哲 民進黨

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