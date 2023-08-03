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不有趣的侯 卻因沉穩在日形象加分

記者 張睿廷、侯俐安

國民黨總統參選人侯友宜2日結束三天訪日行程。從會見人士規模、日媒重視程度，到提出「台海安定、台灣安全、日本安心」，侯友宜沉穩性格在台灣被視為「不有趣」，在日本卻是加分形象。不過，此趟成果也建立在國民黨既有基礎上；出訪得分能維持多久，仍取決返台如何整合黨內。

侯友宜訪日72小時，馬拉松會見36名政要，接連拜會東京媽祖廟董事長詹德薰、前首相麻生太郎，談話內容鎖定台海安定；在此之際，日本東洋經濟周刊以「台灣風險」封面，大篇幅報導中國犯台可能後果，警告日本絕對要避免「台灣有事」。侯對日政要、媒體提出「新三安」，建立對話、避免戰爭、同盟合作，有其成效。

出訪全程，侯友宜與團隊成員別上中華民國國旗徽章，以「我會用我的生命顧台灣，至死不渝」強調愛中華民國，加上日本當地華僑反饋，已可看出藍營基層選民逐漸認同侯友宜是正藍代表，定於一尊；他強調「不獨、不統、不武」要回到國民黨執政時所維持的兩岸穩定現狀，除了讓日方安心，也是要讓台灣選民放心，可說是成功做到「出口轉內銷」。

相較上回民眾黨主席柯文哲密會麻生，事後將談話內容對外說明，更透露麻生將訪台，反倒使柯在台灣被年輕人喜歡的「有話直說」個性，在日本減分。侯一趟出訪，幾位總統參選人在日的形象比較，已有出現落差。

侯友宜如鴨子划水，此次從日本返台後的一個月內仍必須「先安內再攘外」，雖然黨內整合已在路上，團結還須努力。接下來，侯友宜還有訪美重頭戲，副總統賴清德依慣例無法前進華府，會見官員層級有限，侯能否有所突破，在關鍵時刻交出漂亮成績單，才能決定是否翻轉戰局。

侯友宜 日本 國民黨

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