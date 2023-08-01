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衣領掛國旗胸章、帶小國旗送僑胞 侯友宜強化連結中華民國

特派記者張睿廷／東京1日電
國民黨總統參選人侯友宜7月31日在東京受訪表示，「尊重、令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼繼續往前走」。（記者張睿廷／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜7月31日在東京受訪表示，「尊重、令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼繼續往前走」。（記者張睿廷／攝影）

前總統馬英九出訪時一定會在左胸前佩掛中華民國國旗徽章，強調自己是中華民國總統，國民黨總統參選人侯友宜獲正式提名後首次出訪，衣領也特別掛著國旗胸章，沿襲「馬英九路線」。侯的胸章比馬的徽章大許多，還特地帶200面小國旗發送給僑胞，搭配他在全代會公布「國旗篇」形象影片，強化自己與中華民國的連結。

侯友宜一抵達羽田機場便受到僑胞歡迎，有人送上花束，還有紅布條、高呼「凍蒜」(當選)，行程中有許多人搶著與侯合照。對這些僑胞來說，這次是睽違16年，國民黨再次有總統參選人到訪日本，支持者都很興奮，甚至有人是回台參加完全代會後再趕回日本參加茶會，展現對侯友宜的力挺。

訪日首站，侯先前往僑胞的信仰中心東京媽祖廟參拜，東京媽祖廟董事長詹德薫也是民進黨總統參選人賴清德的關東「信賴台灣之友會」顧問，詹昨全程陪同侯參拜，並以「未來總統」稱呼侯，高呼「凍蒜」。

僑胞陳小姐表態唯一支持侯友宜，讓國民黨重返執政。僑胞林先生說，前總統馬英九2007年曾訪日，馬是相當有魅力的總統參選人，侯友宜類型雖與馬英九截然不同，但侯是實實在在做事的人，選總統要選的就是有能力的人，而不是花言巧語、只會製造話題的人。

侯友宜曾說，他進警官學校受到國家培育，每天早上起床都會向國旗敬禮，這樣的敬禮讓他由衷對中華民國宣誓效忠、誓死捍衛。侯友宜這次把他對國旗的尊敬帶到日本，塑造「中華民國派」形象，訴諸「愛中華民國的人」，全力爭取海內外民眾支持。

侯友宜 中華民國 馬英九

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