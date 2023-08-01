侯友宜訪日見國會議員 喊「3安」：台扮風險降低者

國民黨總統參選人侯友宜（左二）7月31日參加「日華議員懇談會國會歡迎茶會」，與參、眾議員合影。（記者張睿廷／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 昨天率團訪日，多位日本 國會議員當面表達對台海局勢的憂心。侯友宜表示，他將努力做到「台海安定、台灣安全、日本安心」，讓台灣扮演「風險降低者」角色，尤其身為總統參選人一定不改初衷，堅定守護台灣民主自由，也會維護台海穩定，同時創造和平條件契機，擴展台日實質關係。

侯友宜昨在松山機場登機前也說，日本是穩定亞太區域秩序重要的國家，希望與日本維持緊密友好關係，未來一起建構「自由與開放的印太關係」，在台日對話基礎上，共同促進印太地區的安全與穩定，透過出訪讓日本友人更了解中華民國在維護區域和平穩定及堅定台灣民主自由制度的決心。

侯友宜昨參加日華議員懇談會國會歡迎茶會，先感謝日華議員懇談會多年來對台日關係貢獻，在馬政府時期不但簽訂台日漁業、投資、航空等相關協議，開啟台北松山機場與東京羽田機場直飛航線，更簽署強化台日交流合作備忘錄、促成故宮文物到日展出，希望未來在更多國際友人支持下，台灣能以適當身分參與WHO、國際民航組織、國際刑警組織，與國際建立更緊密的連結，接著在與會日本議員關心兩岸緊張情勢時，提到台灣將扮演「風險降低者」角色等言論。

侯友宜表示，台日雙方都相當珍惜彼此綿延不斷的友情，在台灣面臨缺乏疫苗 的緊急時刻，第一個站出來援助的國家就是日本，捐贈四百萬劑疫苗，日本三一一震災、台灣九二一大地震等天然災害的相互支援更是台日友誼的見證。

這場不公開的會談進行約一小時，包括日華懇代理幹事長笠浩史、安倍晉三親信衛藤晟一、親台派長島昭久、前青年局長佐佐木紀、懇談會事務局長木原稔及平沼正二郎、鹽村文夏等近廿名議員與會，日華懇會長古屋圭司因確診未出席，相當關注台灣選舉的日本政治學者小笠原欣幸也到場觀察。侯今天將與日本前首相麻生太郎會面。

【編譯茅毅／綜合報導】日本放送協會（NHK）及其英語頻道NHK世界—日本、共同社和時事通信社，均報導侯友宜訪日新聞，NHK日語新聞標題並凸顯侯此行旨在展現對日本的重視。