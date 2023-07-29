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郭台銘穿迷彩軍服拜廟 否認曾說 「國民黨看我嘸」

台灣新聞組╱台北29日電
鴻海創辦人郭台銘（中）28日一身軍服到桃園誠聖宮參拜，受到民眾熱烈歡迎。(記者余承翰／攝影)
鴻海創辦人郭台銘（中）28日一身軍服到桃園誠聖宮參拜，受到民眾熱烈歡迎。(記者余承翰／攝影)

本報系聯合報昨天報導，鴻海創辦人郭台銘日前「巧遇」民進黨總統參選人賴清德，郭台銘、賴清德昨天均否認此事。針對報導指出，立法院前院長王金平7月3日託人以「關公精神」勸退郭，郭台銘說「國民黨看我嘸（意指看不起）」，與郭見面的高雄市農會理事長蕭漢俊昨天表示，「郭台銘有來，但沒有抱怨」。王金平昨天受訪表示，蕭漢俊和郭台銘講什麼話要去問蕭，兩人談話內容他不知情。

王金平表示，他沒有託人傳話給郭。至於傳言中提到的「關公精神」，王金平說，「這個話也沒有錯啊，是我們平常在講的話啊」。不過，對於黨內希望王金平出馬勸退郭台銘，王表示，自己現在沒有立場做這個事，這是朱立倫和侯友宜要去處理的。

郭台銘昨天一身迷彩軍服，到桃園市蘆竹區誠聖宮關帝君參香祈福，參香前還到廟口廣場前向教召的軍人行舉手禮致意。郭說，之所以身穿迷彩裝，除了前天會勘場地時，看見宮廟廣場有國軍弟兄因教召及演習進駐，他認為昨天有必要穿上迷彩裝，也凸顯他接下來要到美國說服美國的鷹派，不要把台灣變成烏克蘭。

針對聯合報報導，郭、賴日前在南部「巧遇」，並互相祝福。郭台銘表示，今年5月30日到金門遇見賴清德，並送給賴「金門和平宣言」，未曾於其他場合再見面，兩人也無報導指述之談話內容。賴清德競辦發言人陳世凱對此也表示，郭台銘董事長已澄清。

記者前天向郭辦求證時，郭辦回應「沒有明確的資訊」。昨天郭台銘表示，他從未說過「國民黨看我嘸」，他與王金平最少有一個半月以上沒見面，也沒有電話聯絡。

此外，國民黨新北市立委參選人林金結被質疑公開支持鴻海創辦人郭台銘選總統，國民黨新北市黨部昨開考紀會後，給嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。林金結昨指出，深知自己一路走來都受國民黨栽培，「唯一支持」國民黨總統參選人侯友宜，無庸置疑。

郭台銘 國民黨 王金平

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