我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路卡車輪胎突脫落 肯塔基州18歲女大生遭砸中身亡

電子郵件傳遭中國駭客入侵 商務部長仍計劃訪中

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

記者劉宛琳／台北報導
國民黨全代會23日登場，正式通過提名新北市長侯友宜（中）參選總統。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨全代會23日登場，正式通過提名新北市長侯友宜（中）參選總統。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨全代會23日在板橋體育館舉行，黨主席朱立倫宣布，正式通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，侯友宜是經過公平的投票通過的參選人，掃除不公不義的英雄，現在是新北市的鐵漢市長，未來是中華民國的鐵漢總統。朱說，要拚2024翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，要讓在野能夠大聯盟，未來執政後，也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟。

朱立倫表示，在選戰的過程當中碰到很多困難、亂流，但國民黨有堅定的決心、堅強的意志，只要團結沒有什麼不可能，但只要不團結就什麼都不可能。大家也知道要放下自我，遇到困難時，小我小一點、大我大一點，大家要秉持一個心，「成功不必在我，成功一定有我」。

朱強調，面對2024的選戰，全台灣有六成民意希望政黨輪替，翻轉台灣。這是一場和平與戰爭的選戰，是大家選擇未來要和平安定還是兵凶戰危，民進黨的台獨黨綱，加上去中、反中、抗中，為了一黨之私的政治利益，讓台灣可能變成全世界最危險的地方。

朱立倫說，過去國民黨執政時，大家都說台灣是全世界經濟、民主的奇蹟，但民進黨竟然把台灣變成全世界最危險的地方。而民進黨還提名台獨金孫、台獨工作者賴清德要來參選總統，不只台灣，連全世界的友人都擔憂台灣要陷入戰爭。

朱立倫重申，國民黨根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及國民黨章黨綱的規範，九二共識、一中各表和反對台獨及一國兩制，來推動兩岸關係，23日國民黨不但能堅定立場，一貫的做法就是親美、友日、和陸，國民黨重新執政後會成為和平的締造者，不像民進黨變成造成世界民主國家的麻煩者。

朱立倫說，民進黨除了台獨黨綱，另外一塊神主牌就是反核，非核家園是台灣的共識，大家必須務實穩健，至少要有電、要能源安全、環保檢討。但民進黨讓台灣缺電、斷電，而侯友宜積極解決核廢的基礎下讓核一核二核三延役。

朱立倫表示，民進黨執政這7年多來，治安敗壞、詐騙橫行，綠色政權比比皆是，綠能你不能，造成台灣不公不義，讓民進黨走上街頭追求公平正義，但民進黨卻在五星級飯店吃香喝辣吹冷氣，嘲笑年輕人，這是多諷刺的畫面。

朱立倫說，侯友宜是掃黑掃除不公不義的英雄，他是新北市的鐵漢市長，未來是中華民國的鐵漢總統，掃除不公不義，要重建特偵組，這是公平正義對綠色政權的選戰。

民進黨 國民黨 侯友宜

上一則

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

延伸閱讀

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨
黑白集／整合藍營 韓國瑜、郭台銘大器很難嗎？

黑白集／整合藍營 韓國瑜、郭台銘大器很難嗎？
郭台銘、柯文哲、侯友宜砲口一致 齊批民進黨

郭台銘、柯文哲、侯友宜砲口一致 齊批民進黨
侯友宜新北造勢 自稱平凡人「這才是人民要的」

侯友宜新北造勢 自稱平凡人「這才是人民要的」

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
716凱道遊行現場狀況，網紅「四叉貓」推估人數最高峰約1.5萬至2萬人。記者翁至成／攝影

716凱道遊行到底多少人？四叉貓推估 警認為「差不多」

2023-07-16 10:09

超人氣

更多 >
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者
旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛
靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣