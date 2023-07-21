我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

新聞幕後／金溥聰訪張榮味 解「侯韓心結」 關鍵

記者 侯俐安
韓國瑜（左）宣布將出席7月23日民黨全代會，破解「侯韓心結」傳聞。（本報資料照片）
韓國瑜（左）宣布將出席7月23日民黨全代會，破解「侯韓心結」傳聞。（本報資料照片）

國民黨7月23日全代會將營造黨內團結求勝誓師，近期無論是「侯下韓上」或鴻海創辦人郭台銘獨立參選，「換侯」聲浪也愈來愈強。國民黨總統參選人侯友宜一連三場大型造勢活動，塑造黨內團結氣勢，高雄市前市長韓國瑜宣布出席全代會，也破解「侯韓心結」傳聞，韓能出席穩定軍心，最近一周是關鍵轉變。

侯友宜、韓國瑜早在7月1日就在黃復興活動合體，但「侯韓心結」仍不絕於耳。除了四年前韓國瑜代表國民黨參選總統，侯友宜以市政優先婉拒與韓同台，令韓粉難以接受之外；侯友宜去年身為「最強母雞」到地方互動，被認為「姿態太高」，也與派系埋下嫌隙。加上國民黨5月17日前，鴻海創辦人郭台銘力拚出線，黨內高層對郭態度曖昧，也出現以地方派系為首的「挺郭派」，縱然最後侯友宜獲得徵召，卻難以說服派系轉彎。

不過，近一周氛圍轉變。隨著國民黨立委鄭麗文鼓吹「侯下韓上」、屏東縣議長周典論等地方議長支持郭，兩股勢力打侯也打朱，當全代會倒數，黨內分裂危機反倒讓侯、朱與侯競辦執行長金溥聰關係變得緊密。

其次，國民黨花蓮、台東、台南、雲林、台中等主要地方派系，都與民進黨絕對對立；但挺郭打侯最不遺餘力的周典論，與綠營老戰友潘孟安交情深厚，去年合作助周春米贏得屏東縣長，周的女兒也當上屏東市長，周、潘關係不言而喻。

據了解，近日兩名派系之首通電話，直指周典論是潘孟安親密戰友，潘孟安又是民進黨總統參選人賴清德競選總幹事，「若為人作嫁，大家也白混了」，各方派系開始轉向。

最關鍵在19日晚，金溥聰、張榮味同桌吃飯，現場還有多名農會人士。張榮味在北農握有關鍵席次，韓國瑜曾任北農總經理，韓、張家關係緊密，過去數月來張榮味都挺郭時，韓若挺侯，也失道義。

於是19日晚張榮味肯見金溥聰，成為重要分水嶺，也等於為韓開綠燈。張榮味在會談中雖稱「我沒辦法左右韓國瑜」，卻稱讚侯是「好產品」，只是過去兩個月包裝不好，「包裝不好，就沒人買」。

三天以來，儘管張榮味19日受訪時稱「如果郭台銘有出線，這一票會投給他」；韓國瑜20日也只說「和國民黨提名的總統和立委參選人並肩作戰」，並未提到「侯友宜」。許多話沒有說白，也是替各自留下迴旋空間，為下階段整合再鋪台階。

國民黨 侯友宜 韓國瑜

上一則

台大選民調 4強爭霸賴33.9% 柯20.5% 侯18% 郭15.2%

下一則

台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦

延伸閱讀

總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底

總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底
侯友宜台中造勢 盧秀燕同框力挺稱民調不靠譜須堅持

侯友宜台中造勢 盧秀燕同框力挺稱民調不靠譜須堅持
金溥聰南下拆彈拜會張榮味 張：郭台銘未選會挺侯友宜

金溥聰南下拆彈拜會張榮味 張：郭台銘未選會挺侯友宜
最新民調4成2樂見郭台銘攪局 衝擊柯文哲、侯友宜選情

最新民調4成2樂見郭台銘攪局 衝擊柯文哲、侯友宜選情

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」