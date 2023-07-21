新聞評論／柯P政績變燒錢爛攤 要蔣萬安還錢不心虛？

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元台幣(約610.8萬美元)工程款未結，柯文哲呼籲台北市長蔣萬安，要相信柯文哲「不是歪哥的人」，既然中央不願意出錢，那就北市府自己出，事情就解決了。(記者陳正興／攝影)

台北流行音樂中心又成話題！繼前台北市長柯文哲 抱怨世態炎涼之後，最近又被爆料柯在市長任內留下1.9億(台幣，下同，約610.8萬美元)工程款未結的爛攤子，月燒80萬元利息。柯辦稱文化部承諾編列預算 ，事後卻不願給付，柯則說不管是北市府編預算，還是中央給錢，都是國家的錢，北市府就趕快給廠商就好了；幾天前，柯文哲還想在北流辦演唱會，順便宣傳政績，但沒想到「政績」後面竟有這個燒錢的爛攤子，柯難道不心虛嗎？

北流遭爆在柯文哲擔任市長時留下爛攤子，市府與廠商間有一筆1.9億工程款爭議未結，至今以月增80萬元利息持續累計，利滾利已累積近千萬。柯文哲及柯辦分別甩鍋給蔣市府及文化部，但三年前北流風光開幕時，柯文哲把功勞全往自己身上攬，如今出事，責任都往外推，天下有這麼好康的事？

行政院於2008年核定北流興建經費45億元，由中央委託地方政府代辦，2018年核定增加至60億元。2020年北流開幕時，時任行政院長蘇貞昌即公開表示，北流由中央出資近60億元、地方2.6億元完成；2019年底北流完工之際，柯文哲視察時大讚台北市的施工品質良好，並自誇北市執行效率比中央「好太多了」。

正因如此，柯文哲日前才動腦筋想到北流辦一場募款演唱會，夾帶宣傳自己在台北市長任內的政績，但沒想到北市府依他任內訂下的規則拒絕，柯文哲明知北流不能舉辦政治活動，卻要抱怨世態炎涼，甚至還出言「通常這種事件，太監就解決掉」，引來諸多負評，最後落得以道歉收場。

沒想到事件餘波溫漾，北流被柯文哲視為最自豪的政績之一，但申辦演唱會不成之後，又有媒體報導北流啟用不到三年，外牆的磁磚就開始掉落，甚至出現白化現象，網友嘲諷說根本是「歷史古蹟 」。柯文哲在完工時自誇的施工品質如今被打臉，難免顏面無光，北流也已減損柯文哲政績的成色。

但最難堪的還是1.9億元未結工程款這估爛攤子，根據文化部說法，北市府是在北流開幕後再增加1.9億工程爭議款，要求文化部支應，但經律師意見審核後認定，審定預算後新增經費應歸責北市府，無權要求中央埋單。文化部更指北市府於委託代辦應行事項範圍內，應以善良管理人之注意義務，履行協議書內容，但自始自終都未善盡管理人責任。

文化部的說明實已推翻柯辦稱「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」的說法。

柯文哲解釋，指當時興建經費不足，多次流標，因此先蓋有演唱廳的北基地，南基地再想辦法籌錢，市府也編列預算，卸任前也已經算好還要給廠商多少錢，台北市政府就趕快給廠商就好了，現在還要跟中央討論，每月當然就是80萬利息，希望蔣萬市府能相信柯文哲，「我又不是歪哥的人！」。

柯文哲是不是歪哥的人，當然不是柯文哲自己說了算，也可能不是此事的重點，但問題是，如果都是國家的錢，為什麼這筆未結款非由蔣市府括承受不可？中央來出又有何不可？白白燒掉千萬元人民辛苦納稅錢，又該怎麼說？

柯文哲把北流的功勞拚命往自己身上攬，北流都開幕快三年了， 未結款為何未能在柯文哲自己市長任內編列預算付清？偏要等到快卸任才替繼任者編列預算還款，這不是慷他人之慨嗎？柯文哲在吹噓政績時，可有想到蔣萬安？