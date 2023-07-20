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總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底

台灣新聞組／台北20日電
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜，郭台銘若參選目前支持度墊底。(本報資料照片)
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜，郭台銘若參選目前支持度墊底。(本報資料照片)

2024總統大選將至，藍綠白端出各式政策牛肉，欲吸引選民關注催票。《菱傳媒》19日公布「2024總統大選」最新民調，數據顯示檯面上藍綠白「三腳督」選戰，三人支持度仍以賴清德居冠。

根據《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民調顯示，賴拿下38.48%，柯文哲28.34%居次，侯友宜21.29%。若與6月份民調結果相比，賴清德的支持度略升0.72個百分點，侯友宜略降0.58個百分點，兩人支持度持平、變化不大；相較之下，只有柯文哲的支持度下降較多，達2.95個百分點。

同時，《菱傳媒》也將近期動作頻頻的郭台銘納入調查。若在四腳督情況下，賴清德的支持度達38.23%，依舊大幅領先，柯文哲25.29%居次，侯友宜以20.39%排行老三，郭台銘則是以9.22%墊底，甚至輸給侯友宜11.17個百分點。其中，郭台銘支持度中，有三成來自柯文哲支持者。

觀察「三腳督」支持群眾發現，賴清德在20到29歲年輕族群的支持度有上升趨勢，從上個月的29.13%上升到30.68%；30到39歲的支持度也從33.35%上升到36.37%，顯見賴清德的網路空戰策略，已在年輕族群中獲得迴響。至於柯文哲的支持主力仍以年輕選民為主，但本月卻大幅流失30到39歲族群支持度，其中尤以此年齡層女性掉最多，從上個月的50.74%掉到39.28%，差距達11.46個百分點。相較之下侯友宜的支持群眾變化不大，基本盤勉強守住。

民進黨昨天舉行中常會，據轉述，黨秘書長許立明指出，8月是關乎國際關係的月份，賴清德會出訪巴拉圭過境美國；國民黨總統參選人侯友宜會訪日，9月訪美；民眾黨總統參選人柯文哲會訪新加坡、越南、菲律賓；鴻海創辦人郭台銘也預計再度訪美。總統大選預期聚焦國際關係，須審慎因應。

中常會昨邀學者姚立明專題報告，姚指出，民眾黨總統參選人柯文哲在年輕人支持度已達六成，未來再上升空間不大，民進黨總統參選人賴清德則可多開拓年輕選票，若有所斬獲，有助於讓目前停滯的支持度突破。

賴清德 柯文哲 侯友宜

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