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政府大量補貼農產品 學者：反而打壞出口市場

記者彭宣雅／台北18日電
鳳梨今年上半年出口衰退達21.6%，圖為今年4月屏東鳳梨產地採收情況。(本報資料照片)
鳳梨今年上半年出口衰退達21.6%，圖為今年4月屏東鳳梨產地採收情況。(本報資料照片)

台灣農產品外銷正在衰退中，學者認為，台灣外銷大多是初級農產品，這些下游產品外銷並非台灣強項，加上台灣沒有鼓勵研發新技術、新品種、新設備；甚至遇到問題時才緊急進行銷售市場調查，不見長期規畫，導致政府大量補貼外銷，卻僅為了衝量、賺績效，反而造成農貿出口連續衰退。

台大園藝暨景觀學系退休副教授許明仁表示，去年第四季開始，出口就開始衰退了，真的想走外銷，要走上游產業，比如種苗、品種等，台灣旗艦外銷產品蝴蝶蘭就是最好的例子。

陳李農改研究團隊執行長李武忠說，台灣把大量經費用在補貼，並非鼓勵農業技術研發，台灣農產品的新品種、設施、技術研發，進步相對緩慢，但補助不僅沒解決問題，農民更不會就此改善技術、增進設備。

台大農經系教授徐世勳則以新加坡為例，星國已向上攻生物科技，被批准生產人造肉，未來沒有畜牧業的新加坡，就是人造肉生產大國，搶攻美國漢堡市場，整個農業翻轉、不一樣了，而且發展跟生物科技結合的農業。他認為台灣不用跟其他國家拚一般產品，應往上攻品質、品牌、種苗與技術，並非一般的基礎農產品。

即使台灣要走外銷初級農產品的路，學者也認為欠缺長期市場調查，不能投輸出國消費者喜好，在急就章的情況下，自然難以打開市場。徐世勳透露，陸方祭出鳳梨釋迦禁令後，他曾參與外銷相關工作，當下政府才急忙進行銷售市調，實際上，外銷市場需長期規畫，不是為出口而出口。

相較紐西蘭奇異果為了穩定出口，可做到一年四季都有果，徐世勳認為，台灣得等到什麼東西都賣不出去才出口，且因大量補貼，造成外銷一窩蜂、不顧品質，打壞原本的名聲；他表示，他有做農產品出口貿易的學生，只要能出口「一櫃」，就能領政府補助，更不管產品出口到對方國家，是否受歡迎、賣得好不好，但政府要只要績效，其他都不管，是很荒謬的事。

同樣的狀況也發生在鳳梨上。南部的鳳梨合作社曾稱，日本喜愛的鳳梨大小，是1箱10公斤，7至10顆，其他外銷市場喜愛6至8顆、稍大款的鳳梨，但南部部分鳳梨較大顆，不合日本要的規格，導致外銷的量較少。

新加坡 日本 釋迦

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