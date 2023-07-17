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冷熱溫差 凸顯執政者與人民距離

記者 鄭媁
數萬民眾16日頂著高溫參加「公平正義救台灣」遊行，人潮從凱道延伸到中山南路。(記者陳正興／攝影)
數萬民眾16日頂著高溫參加「公平正義救台灣」遊行，人潮從凱道延伸到中山南路。(記者陳正興／攝影)

前立委黃國昌及網紅「館長」發起的「公平正義救台灣」遊行，16日上凱道訴求居住正義及司法改革，民進黨總統參選人賴清德成了唯一未到場的總統參選人。不過，身為黨主席的賴清德，雖強調「不以人廢言」，但民進黨發言人卻將之定調為「政治秀場」，可見執政黨所謂「傾聽人民聲音」，其實表裡不一。

在凱道上，黃國昌先是質疑，此次遊行的訴求，政府的承諾並未落實，並大罵民進黨政治權貴與黑道交好、打詐國家隊是國家級詐騙；柯文哲、侯友宜、郭台銘等政治人物輪番上台，同聲抨擊民進黨七年多的執政不力、民眾怨聲載道，對照民進黨全代會「清廉、勤政、愛鄉土」口號，格外諷刺。

蔡總統、賴清德及行政院長陳建仁同日在民進黨全代會，細數運用執政優勢的一系列政策利多，包括私立大專學費減免、青安房貸擴大補助、台幣300億元擴大租金補貼、3800億元疫後特別預算等。巧的是，相關政策都是在選前一年陸續推出，甚至連打詐行動綱領1.5版，也要增編13億元，就算不斷澄清非選前撒幣，終究難自圓其說。

尤其蔡政府在七一六遊行前接連推出多個跟居住正義相關的政策，也被認為是為七一六拆彈。而即使民進黨政府一再重申正在努力推動住宅政策、打擊詐騙及司法改革，顯然仍難消除人民對政府不滿的事實。16日凱道在大熱天湧進數萬人潮，就是「打臉」蔡政府的最佳寫照。

處於網路時代，若非有政黨或團體動員，一場集會遊行要湊足上萬人自發性前往現場，自非易事；當年輕人在烈日下高喊遊行訴求、蔡總統穿著棒球外套在全代會進場時一句「冷氣還不錯」，以及全代會台上一字排開也都穿著棒球外套、冷氣吹好吹滿都形成強烈對比，這樣的溫差不只讓人感受到執政者與人民的距離，也更顯得民進黨對待這場遊行的傲慢與大意。

民進黨 賴清德 詐騙

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