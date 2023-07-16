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綠轟柯文哲不入流說 他曝當年藍轟綠沒罵

記者林麗玉／台北16日電
還有網友貼出「白色的力量」一書再版序，當時柯文哲再版時，重新加上「增修序」，表達最誠摯的歉意。(取材自網路)
還有網友貼出「白色的力量」一書再版序，當時柯文哲再版時，重新加上「增修序」，表達最誠摯的歉意。(取材自網路)

民眾黨總統參選人柯文哲民調攀升，這幾天卻被挖出2014年著作的「白色的力量」一書曾提「第一流人才讀醫學院，二流讀工學院，三流的商學院，讀法和農的占第四、第五，文學院差不多第六流，藝術的就根本不入流」，這幾天再度引發綠營批評質疑不斷。

媒體人黃揚明則在臉書貼出當年2014年白色的力量剛出版時，當時批評書中言論的卻是藍營、親近連勝文陣營的民間團體，大力批評「白色的力量」涉嫌性別、職業與容貌歧視。黃揚明說，其中指涉的內容一部份正是近期爆紅的那段把人才分成好幾流的那一部分。

黃揚明說，當時，支持柯文哲選台北市長的民進黨及綠營支持者，沒有人批評這本書的內容。過了9年，誰罵得最大聲？「只能說溫馨、立場決定是非」。

黃揚明的臉書貼文一出，底下更湧上百網友留言，有網友酸「想不到還連勝文公道的，居然是民進黨...」，還有網友笑說「柯文哲是唯一可以團結藍綠的男人」、「反正遇到柯文哲，藍綠都會靈魂互換」、還有網友說「我覺得翻書搞文革，也滿low的」。

甚至還有網友貼出「白色的力量」再版序，當時柯文哲在再版時，重新加上一版「增修序」，表示他過去被學生記錄、或公開PO在網路上的言論，雖然沒有任何惡意或不尊重的意思，但畢竟造成部分閱讀者的不愉快，他也表達最誠摯的歉意。

民眾黨總統參選人柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲 連勝文 臉書

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