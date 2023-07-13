內政部次長批雙北社宅 侯友宜、柯文哲反嗆中央跳票

內政部次長花敬群12日出席國家住都中心的簽約典禮前受訪。（記者林佳彣／攝影）

七一六居住正義大遊行將登場。內政部次長花敬群昨受訪時砲火四射，先批台北市前市長柯文哲 收割前任市長政績，還指鹿為馬、混淆視聽；對鴻海創辦人郭台銘 質疑政府放任建商坑殺地主，他反批要選總統的人不該亂講話；花並抨擊國民黨總統參選人侯友宜喊出蓋4萬5000戶社宅是「空中樓閣」。

被砲火波及的總統參選人陣營也分別反擊。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，蔡政府喊出8年20萬戶社會住宅，但至今七年多時間，扣除掉台北市府蓋的世大運社宅，目前中央在新北完工的社宅不僅為零戶，甚至中央在全台完工的社宅也是零戶，照花敬群的邏輯，那蔡政府的社宅根本是「海市蜃樓」。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，台北市在興辦社宅上一直扮演領頭羊角色，已完工的社宅數量也是全台第一，若不是前市長柯文哲的努力，興辦約2萬戶社宅，蔡英文總統社宅目標只會跳票得更嚴重；民眾買不起、也租不起房，社會住宅興辦進度又不如預期，執政的民進黨 必須檢討居住政策。

對於郭台銘批評都更、危老已失控，內政部長林右昌昨說，郭在選舉，可能有一些激烈言論，但不要因選舉抹殺許多人努力成果。郭台銘則反嗆，「請不要一口抹殺老百姓的無助與徬徨」，也就是因為危老重建案量愈來愈多，風險也愈來愈普遍，所以政府更應該挺身而出保障老百姓的權益，不是嗎？

對於柯文哲批中央社宅跳票，質疑社宅進度是零，花敬群昨接受Yahoo TV「齊有此理」專訪表示，柯市府年代，決標的社宅不到1萬3000戶，完工4000多戶，7000多戶則是前任市長的政績，柯文哲給自己是最寬的定義，攻擊民進黨成績時卻用最嚴格的定義，「指鹿為馬的遊戲，就是要混亂大家的視覺。」

花敬群還表示，新北市長侯友宜喊出要蓋4萬5000戶社宅，其實都是空中樓閣、八字沒一撇。花認為，侯的核心幕僚蒙蔽了他，讓他不敢大開大闔做社宅，新北市是全台灣需要社宅數量最多的縣市，如果侯真的決心要來推動，應該早點啟動，否則很可惜。

對於民進黨總統參選人賴清德先前「房價在降」言論引發熱議，花敬群則說，其實房價真的在鬆動，只是房價變動是緩慢累積的。

民進黨中執會昨則邀請淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳報告居住正義議題。據轉述，民進黨秘書長許立明談及，須多注意七一六遊行。